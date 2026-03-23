Netflix transmitirá juego entre Yankees y Giants durante el Opening Day de la MLB

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas tendrá un elemento inédito en su transmisión. El partido entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, programado para este miércoles, marcará el debut de Netflix como plataforma de difusión en vivo de béisbol, en el marco de un acuerdo con la MLB que incluye otros eventos destacados del calendario.

El encuentro se disputará en el Oracle Park de San Francisco el 25 de marzo, con inicio previsto a las 8:05 p.m. en la costa este de Estados Unidos. La cobertura estará disponible a través de Netflix y también por MLB.tv, tanto en territorio estadounidense como en México y el resto de Latinoamérica. La plataforma ofrecerá además un programa previo desde una hora antes del primer lanzamiento.

En el terreno de juego, el zurdo Max Fried será el encargado de abrir por los Yankees, mientras que Logan Webb asumirá el mismo rol por los Giants, que inician esta etapa con Tony Vitello como nuevo mánager.

On March 25th, the Yankees face off against the Giants – LIVE on Netflix for MLB Opening Night! Who you got? pic.twitter.com/knJ2Py2WMq — netflix⁷ (@netflix) March 12, 2026

Un debut en el béisbol que amplía la apuesta por el deporte en vivo

La transmisión del Opening Day forma parte de un paquete de tres eventos que Netflix emitirá durante la temporada. Además del juego inaugural, la plataforma tiene previsto ofrecer el Home Run Derby y el encuentro denominado Field of Dreams entre Minnesota Twins y Philadelphia Phillies, programado para el 13 de agosto.

El partido también pondrá frente a frente a figuras reconocidas del béisbol. Aaron Judge liderará la ofensiva de los Yankees, mientras que Rafael Devers será una de las referencias del conjunto de San Francisco. La cobertura contará con un equipo de comentaristas integrado por Barry Bonds, Albert Pujols y CC Sabathia, con Matt Vasgersian como narrador principal y Elle Duncan en la conducción del estudio.

El programa previo, titulado Netflix MLB Opening Night Pregame, será presentado por Adobe y servirá como antesala del inicio oficial de la temporada. La producción forma parte de una estrategia más amplia de la plataforma, que en los últimos años ha incorporado eventos deportivos en vivo dentro de su oferta, incluyendo contenidos de la NFL, la WWE, boxeo y MMA.

El enfrentamiento entre Yankees y Giants representa el primer paso de Netflix dentro de uno de los deportes más tradicionales del mercado estadounidense, en un movimiento que busca ampliar su presencia en el ámbito deportivo con eventos de alto perfil.

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