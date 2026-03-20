Mike Tyson promueve el desarrollo del boxeo estadounidense con un torneo en Las Vegas

Después del retiro, Mike Tyson no se aparta del boxeo. Además de ser la cara de un exitoso podcast y analizar los combates del presente, “Iron Mike” también promueve el desarrollo del boxeo estadounidense. Entre el 12 y 14 de marzo se desarrolló el Torneo Mike Tyson Invitational (MTI). 52 peleadores amateurs participaron en esta primera edición que se desarrolló en el Sahara de Las vegas.

Mike Tyson fue el rostro principal de esta iniciativa, pero este evento también fue promovido por Stephen Espinoza y Bob Yalen; Jason Benavidez y Armig Smorey fueron los productores de este torneo.

Este torneo fue completamente gratuito para los 52 peleadores que lograron inscribirse. Ninguno de los púgiles tuvo que pagar cuotas de alojamiento ni comidas. Esto fue posible gracias a la donación de $100,000 dólares de Alex Meruelo, propietario del Sahara.

“El boxeo es la base de la disciplina y el carácter, pero el sistema amateur en nuestro país necesita un impulso (…) Con el apoyo de Alex Meruelo y la Sahara, estamos tratando a estos jóvenes como las estrellas que son. Estamos llenando las gradas y dando a la próxima generación una razón para aspirar a la grandeza”, dijo Tyson sobre el proyecto.

Este evento tuvo una gran particularidad. A pesar de que se trataba de boxeadores amateurs, la logística y producción del evento fue de primer nivel. Amir Tyson, Mauro Ranallo y Raúl Márquez fueron comentaristas de los combates transmitidos por DAZN, Swerve.tv y All Women’s Sports Network.

Sean Haney gets the win over Ryan Garcia’s cousin Jacob Herrera at the Mike Tyson Invitational fight night! 👀#MikeTysonInvitational ▪️ pic.twitter.com/5GvFMFBVn7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026

Por la parte deportiva, además de contar con la presencia de Mike Tyson, los 52 peleadores fueron vendados y orientados por Stitch Duran, reconocido preparador físico. Fernando Vargas, excampeón mundial de ascendencia mexicana, fue un espectador de lujo de los combates y también ofreció sus impresiones sobre la importancia de que se continúen desarrollando este tipo de eventos.

1st Mike Tyson Invitational. Congratulations to all the fighters. https://t.co/y9CDYbqsb1 — Mike Tyson (@MikeTyson) March 15, 2026

Ganadores del evento

Premio Cus D’Amato “Voluntad de Ganar” (Pelea de la Noche): Masculino: Austin Garcia vs Nathan Vasquez y Femenino: Alexis Tangaro vs Mandy Hernandez.

Premio Richard Steel “Voluntad de Acero” (Peleador Más Destacado): Jayden Navarrete y Maxine Garcia.

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