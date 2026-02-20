Floyd Mayweather Jr. aseguró que volverá a las peleas profesionales

Floyd Mayweather Jr., leyenda del boxeo y campeón mundial en cinco divisiones, anunció este viernes que regresará a las peleas profesionales. El estadounidense, que se retiró en 2017 con un récord perfecto de 50-0, volverá al ring tras su próximo combate de exhibición frente a Mike Tyson, programado para la primavera de este año.

A sus casi 49 años —los cumple el 24 de febrero—, ‘Money’ sostiene que aún tiene condiciones para competir al máximo nivel.

En un comunicado difundido por ESPN, Mayweather fue contundente sobre sus planes y el impacto comercial que, asegura, seguirá teniendo en el deporte. “Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo”, afirmó. “Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso — nadie generará una taquilla más grande, ni tendrá una audiencia global de transmisión mayor, ni producirá más dinero en cada evento que mis eventos. Y planeo seguir haciéndolo con mi socio global de medios, CSI Sports/FIGHT SPORTS”.

El excampeón no pelea profesionalmente desde agosto de 2017, cuando venció por nocaut al ex campeón de UFC, Conor McGregor. Aquella victoria cerró su carrera con 50 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida, además de 15 campeonatos mundiales importantes conquistados en cinco categorías de peso.

Exhibición con Tyson y nuevo impulso mediático

Desde su retiro, Mayweather ha participado en varias exhibiciones frente a rivales como Logan Paul, Mikuru Asakura y John Gotti III, esta última celebrada en junio de 2023. Ahora, el foco está puesto en su enfrentamiento con Mike Tyson, quien fue campeón mundial de peso pesado y una de las figuras más temidas en la historia del boxeo.

CSI Sports/FIGHT SPORTS ya había anunciado en septiembre pasado que Mayweather y el ex campeón de 59 años se medirán en la primavera de 2026. Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente la fecha ni la sede. Han circulado reportes que sitúan la pelea el 25 de abril en la República Democrática del Congo, pero ESPN señaló que esa información no ha sido confirmada y tampoco se ha definido la cadena que transmitirá el evento.

Los cofundadores de CSI Sports/Fight Sports, Richard y Craig Miele, celebraron el regreso del excampeón. “Firmar a Floyd Mayweather para que salga del retiro después de que capture nuevamente a una audiencia mundial con su enfrentamiento ante Mike Tyson, resalta nuestro compromiso de ofrecer a nuestra audiencia global a los peleadores de mayor perfil en el deporte”, indicaron en un comunicado. Y añadieron: “Floyd volverá a dominar el boxeo con las audiencias más grandes y los eventos de mayor recaudación de todos los tiempos, y estamos orgullosos y privilegiados de poder hacerlo junto a nuestro equipo global en CSI Sports/FIGHT SPORTS. ¡Esperamos realizar más anuncios que entusiasmen a los aficionados y continúen impulsando el deporte en 2026!”.

El regreso de Mayweather se daría en un panorama distinto al que dejó hace casi una década, con una nueva generación de boxeadores activos. Aun así, su historial invicto y su capacidad de generar ingresos lo mantienen como una de las figuras más influyentes del negocio.

