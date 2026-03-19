Mauricio Sulaimán se suma a las críticas contra las peleas de influencers y famosos

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, manifestó su postura respecto a la creciente tendencia de figuras de redes sociales incursionando en el ring, considerando estos eventos como peligrosos.

El dirigente coincidió con las opiniones del ex campeón Juan Manuel Márquez, subrayando que el pugilismo es una actividad de alto riesgo que no debe tomarse a la ligera. Según el directivo, la integridad física de los participantes debe ser la prioridad absoluta en estos eventos.

La reacción de Mauricio Sulaimán surge tras la realización de funciones donde personas sin formación boxística profesional intercambian golpes.

El titular del organismo advirtió que la falta de preparación adecuada puede derivar en consecuencias graves para la salud. En sus declaraciones, enfatizó que subir a un cuadrilátero exige un respeto profundo por la disciplina y una condición atlética rigurosa.

“Es muy peligroso porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box. Es un deporte de contacto, de alto riesgo que depende de una muy buena preparación física y de las condiciones de las personas”, señaló Mauricio Sulaimán.

Supervisión y prevención en eventos de exhibición

A pesar de sus críticas al concepto, Mauricio Sulaimán reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Boxeo de Monterrey en eventos recientes. Para el presidente del CMB, la presencia de autoridades oficiales y servicios médicos de emergencia es lo que marca la diferencia entre un espectáculo controlado y un escenario de peligro innecesario. La supervisión constante es el factor clave para mitigar los riesgos inherentes al contacto físico.

🥊 Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), arremetió contra el evento de Ring Royale, celebrado en Monterrey, y que fue organizado por Poncho De Nigris; comentó que es peligroso que personalidades del entretenimiento se enfrenten en boxeo, pues es un… pic.twitter.com/y5Tj6Lg6tE — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 19, 2026

El directivo explicó que este tipo de funciones son un fenómeno global impulsado por la demanda de nuevas audiencias y la oferta de los promotores. Sin embargo, Mauricio Sulaimán destacó que la entidad que preside se mantiene vigilante de los protocolos de seguridad. “Mientras se hagan las cosas con el cuidado en boxeo, eso es lo importante”, puntualizó respecto a la logística médica y técnica que debe rodear a estos intercambios.

Protocolos estrictos para futuras carteleras

Hacia el futuro, el organismo tendrá una participación más directa en eventos venideros como Supernova, programado para el mes de abril en la Ciudad de México. Mauricio Sulaimán confirmó que ya se trabaja en un monitoreo preventivo que incluye seguros médicos y reglas específicas para los participantes. El objetivo es elevar el estándar de cuidado que normalmente se observa en las peleas entre creadores de contenido.

“Llevamos ya meses trabajando temas de exámenes médicos, seguro médico, réferis, las reglas y el monitoreo de cada uno de los participantes”, concluyó Mauricio Sulaimán.

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