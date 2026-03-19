Lista la cartelera para el evento entre Zurdo Ramírez y Benavídez con mucho talento mexicano

El próximo sábado 2 de mayo, la T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una de las jornadas más destacadas en los últimos años para el boxeo internacional mexicano. La velada, que celebra el fin de semana del Cinco de Mayo, presentará una serie de enfrentamientos protagonizados exclusivamente por peleadores aztecas.

El evento principal contará con el duelo de unificación entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez.

La cartelera de pago por evento iniciará a las 8 pm ET y será distribuida a través de Prime Video y DAZN. Esta producción es el resultado de la colaboración entre Golden Boy Promotions, Sampson Boxing y TGB Promotions. El objetivo de la organización es resaltar el nivel actual de los pugilistas aztecas en una vitrina internacional de alto impacto, según el reporte enviado por las propias promotoras.

Con el enfrentamiento estelar entre el “Zurdo” Ramírez y David Benavídez como foco central, los combates previos prometen mantener la intensidad. La presencia de múltiples campeones y prospectos invictos asegura una noche de alta competitividad técnica y física sobre el cuadrilátero de Nevada.

Oficial al completo la velada #BenavidezZurdo (2 de mayo en Las Vegas)



– David Benavidez vs Gilberto "Zurdo" Ramírez (Mundial Unificado crucero WBA&WBO)

– Armando "Toro" Resendiz vs Jaime Munguía (Mundial supermedio WBA)

– Óscar Duarte vs Ángel "Tashiro" Fierro

– Isaac… pic.twitter.com/9QrxQIckXk — JuliusJulianis (@julianisjulius) March 19, 2026

Duelo de campeonato: Reséndiz contra Munguía

En el evento coestelar, Armando “Toro” Reséndiz defenderá su Campeonato Mundial Supermediano de la AMB frente a Jaime Munguía. Reséndiz llega a este compromiso tras consolidar su posición en la división con victorias contundentes. Por su parte, Munguía busca obtener su segundo título mundial en una categoría diferente para reafirmar su estatus de élite.

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta, especialmente para pelear por un título mundial contra un compatriota mexicano. ¡Estamos ready para salir victoriosos!”, afirmó el peleador de Tijuana, Jaime Munguía, según el reporte de las promotoras asociadas.

HAY TIRO por el cinturón AMB de las 168 libras 🚨



Armando 'Toro' Reséndiz se medirá a Jaime Munguía el próximo sábado 2 de mayo, con titulo del mundo en disputa.



La pelea formará parte de la cartelera que protagonizarán David Benavidez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez.#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/e2F1OvSC77 — Box Azteca (@BoxAzteca7) March 18, 2026

Prospectos y contendientes en ascenso

La cartelera también presenta un choque en peso superligero entre Oscar Duarte y Ángel Fierro. Duarte regresa a la acción tras una racha de cuatro victorias consecutivas, mientras que Fierro busca demostrar que pertenece al grupo de los mejores contendientes de las 140 libras. Ambos boxeadores han compartido gimnasio anteriormente, lo que añade un elemento de conocimiento mutuo al combate.

La apertura de la transmisión estará a cargo de los invictos Isaac “Puro México” Lucero y Alan Sandoval en la categoría superwélter. Lucero, quien entrena en Las Vegas, pondrá a prueba su récord perfecto ante la experiencia de Sandoval, quien hace su debut en territorio estadounidense.

El impacto del choque estelar

El cierre de la noche definirá al monarca unificado de los pesos cruceros en el primer enfrentamiento de este tipo entre dos mexicanos de gran trayectoria.

La expectativa sobre lo que puedan hacer Gilberto Ramírez y David Benavídez ha generado una alta demanda de boletos y accesos digitales.

Este evento representa un esfuerzo coordinado para ofrecer contenido de calidad en fechas festivas para la comunidad mexicana. La integración de talentos de diversas regiones del país, desde Nayarit hasta Baja California, convierte a esta función en un referente de la actualidad del boxeo profesional.

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