James Toney inicia una polémica al considerar ser mejor peleador que Terence Crawford

El exboxeador James Toney ha generado un debate en la comunidad del boxeo al comparar su trayectoria con la de Terence Crawford. A pesar de que “Bud” se retiró recientemente con un historial invicto y títulos indiscutibles en tres categorías de peso, Toney sostiene que su estilo y contundencia sobre el ring fueron superiores.

La discusión surge tras el retiro de Terence Crawford en diciembre pasado, luego de vencer a Saúl “Canelo” Álvarez. Esta victoria le permitió consolidarse como monarca absoluto en las 168 libras, sumando este logro a sus reinados previos en las divisiones de peso superligero y peso wélter durante las últimas décadas.

Para James Toney, quien ingresó al Salón de la Fama en 2022, los logros de Terence Crawford son respetables, pero no alcanzan el nivel de dominio que él ejerció. El exmonarca de tres divisiones enfatiza que su capacidad para finalizar los combates por la vía del cloroformo marca una diferencia fundamental entre ambos.

📸 Año 1994:

James Toney vence a Charles Williams por nocaut técnico en el duodécimo asalto. (Al Bello /Allsport).#boxeo #boxing pic.twitter.com/xeAtAMu58I — BoxeoTotal.net (@Boxeo_Total) March 16, 2026

Comparativa de estilos y resultados según Toney

En una reciente intervención para el medio especializado FightHype, Toney analizó el desempeño del exinvicto. Aunque reconoce el talento de Terence Crawford, considera que sus propias victorias ante figuras de renombre mundial tuvieron un impacto mayor debido a la agresividad mostrada en cada presentación.

“Se veía bien, de acuerdo, pero no fue una actuación como la de James Toney. Cada vez que peleo en el gran escenario ante Barkley, Holyfield o John Ruiz, los domino. Me encanta Terence Crawford, pero ni siquiera hizo lo que yo hice. Él ganó 12 asaltos, pero yo sí hice daño y noqueé a la gente”, declaró Toney a FightHype.

El expeleador apodado “Lights Out” fundamenta su postura en la naturaleza de sus triunfos. Mientras que destaca la técnica de su compatriota, insiste en que su historial de 77 victorias y su paso por el peso pesado le otorgan una jerarquía distinta en la historia del boxeo moderno.

El legado de ambos púgiles en la historia

James Toney conquistó títulos en los pesos mediano, supermediano y crucero, además de haber tenido un breve paso por el campeonato pesado. Su longevidad y resistencia son los pilares de su argumento al compararse con la carrera perfecta de 42 victorias sin derrotas que ostenta Terence Crawford.

Por su parte, el historial de Terence Crawford incluye triunfos determinantes como el nocaut técnico propinado a Errol Spence en las 147 libras. Estos hitos lo han posicionado para muchos expertos como el mejor boxeador de este siglo, un estatus que el veterano Toney prefiere poner en duda bajo sus propios estándares de combatividad.

La controversia continúa dividiendo a los aficionados, quienes contrastan la eficiencia defensiva de uno con el poder de pegada del otro. Lo cierto es que, independientemente de la opinión de Toney, ambos nombres representan épocas doradas para el pugilismo estadounidense y mundial por su capacidad de dominar múltiples categorías.

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