Óscar de la Hoya insiste en que Ryan García se enfrente a Devin Haney

El promotor de boxeo Óscar de la Hoya ha manifestado públicamente su interés por organizar una revancha inmediata entre Ryan García y Devin Haney. Tras la reciente victoria de García sobre Mario Barrios, donde obtuvo el título wélter del CMB, el mánager considera que el escenario es propicio para retomar la rivalidad que quedó marcada por la polémica en 2024.

Para Óscar de la Hoya, el regreso triunfal de su pupilo a la élite del pugilismo abre la puerta a uno de los combates más lucrativos y esperados por la afición. El objetivo principal es unificar criterios deportivos y económicos para que ambos peleadores se midan nuevamente en el cuadrilátero, ahora con títulos mundiales de por medio y una mayor madurez física.

La postura del promotor surge en un momento donde Devin Haney, actual campeón de la OMB, también ha estado activo en el intercambio de declaraciones. Esta situación ha sido aprovechada por Óscar de la Hoya para presionar por un acuerdo que evite combates de transición y pase directamente a la disputa por la supremacía de la división.

Estos peleadores ya se enfrentaron en el 2024 en New York. (AP/Frank Franklin II)

Justificación de la revancha según el promotor

En una entrevista concedida a la plataforma DAZN, el máximo responsable de Golden Boy Promotions explicó las razones por las cuales este segundo enfrentamiento debe ser la prioridad. Óscar de la Hoya señaló que el desempeño de ambos atletas en sus compromisos más recientes justifica plenamente que se vuelvan a ver las caras en una pelea estelar.

“En realidad me gusta la revancha con Devin Haney. Se habla mucho de ello, hay mucha palabrería ahora mismo. Creo que Devin Haney se merece la revancha, simplemente porque ha estado hablando mucho y su última actuación fue realmente buena”, comentó Óscar de la Hoya a la fuente citada, enfatizando la relevancia del combate.

Además, el promotor destacó que Ryan García ha superado los obstáculos personales y técnicos que enfrentó en el pasado. Según su visión, el boxeador de origen mexicano demostró contra Barrios que se encuentra en un estado óptimo, lo que garantiza un espectáculo de mayor calidad en comparación con su primer encuentro.

El obstáculo de la pelea contra Rolly Romero

A pesar de los esfuerzos que realiza Óscar de la Hoya para concretar el trato, existen reportes de que Devin Haney podría enfrentarse primero a Rolly Romero en Las Vegas durante el mes de mayo. Ante esta posibilidad, el promotor ha pedido públicamente a Haney que reconsidere sus opciones y priorice el choque contra García por el impacto que tendría en el deporte.

“La pelea entre Ryan García y Devin Haney tiene todo el sentido del mundo, no hace falta que se tomen un descanso, ¡hagamos que esta pelea se lleve a cabo!”, insistió Óscar de la Hoya en su llamado a los organizadores. La intención es evitar que la agenda de “The Dream” se ocupe con otros rivales antes de saldar la cuenta pendiente con García.

Si finalmente se concreta el duelo entre Haney y Romero, el equipo de García tendría que esperar el resultado para intentar una unificación total de títulos. Sin embargo, para Óscar de la Hoya, la ruta más directa hacia el éxito comercial y deportivo sigue siendo la revancha que quedó inconclusa tras la anulación del resultado anterior por temas extradeportivos.

Sigue leyendo:

– Pelea del Canelo Álvarez no cambiaría de sede pese a los conflictos en Medio Oriente

– Anthony Cacace reta al Vaquero Navarrete a una pelea de unificiación

– Terence Crawford reveló al boxeador que siempre evitó enfrentar