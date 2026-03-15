Anthony Cacace reta al Vaquero Navarrete a una pelea de unificiación

El boxeador irlandés Anthony Cacace se consolidó como una de las figuras dominantes del peso superpluma tras vencer por decisión unánime a Jazza Dickens en el 3Arena de Dublín. Con este triunfo, el peleador de Belfast obtuvo el título de la AMB y manifestó su intención de buscar retos de mayor envergadura en el continente americano.

Tras asegurar su nuevo cinturón, Anthony Cacace fijó su mirada en los actuales monarcas de la división para una posible unificación. Entre sus objetivos principales destacan el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete, poseedor de los títulos de la FIB y la OMB, y el campeón del CMB, O’Shaquie Foster.

A pesar de la victoria, Anthony Cacace reconoció que su desempeño en el cuadrilátero no fue el más óptimo debido a complicaciones físicas previas. El púgil reveló que enfrentó una lesión en su mano durante el campamento de entrenamiento, lo que limitó significativamente sus sesiones de sparring antes del combate.

Anthony Cacace calling out Emanuel Navarrete for a unification bout after his world title win over Jazza Dickens!#boxing #DickensCacace pic.twitter.com/CudhL4uB9P — Global Boxing News (@globalboxnews) March 15, 2026

Un camino de superación y nuevos retos

El promotor Frank Warren destacó la evolución del peleador durante los seis años que han trabajado juntos. Según declaraciones recogidas por Queensberry, el empresario afirmó que el éxito de Anthony Cacace es un premio a la constancia, colocándolo ahora en una posición privilegiada dentro del ranking mundial de las 130 libras.

“Es increíble lo que ha logrado. Todo el mérito es suyo y de su equipo”, comentó Warren tras la pelea en Dublín.

Por su parte, Anthony Cacace admitió que, para vencer a rivales de la jerarquía de Navarrete o Foster, deberá elevar su nivel técnico. El boxeador explicó que el estilo de Dickens fue complicado de descifrar por su baja estatura y constantes choques, pero confía en que su boxeo se adaptará mejor ante los otros campeones.

El horizonte internacional de Cacace

El peleador de 37 años atraviesa el mejor momento de su carrera profesional tras haber derrotado a nombres importantes como Josh Warrington y Joe Cordina. Para Anthony Cacace, la posibilidad de cruzar el Atlántico para enfrentar a los mejores de la categoría es el paso lógico para cerrar su trayectoria por todo lo alto.

“Rendiré mejor porque nuestros estilos se complementarán mejor”, explicó Anthony Cacace a Queensberry al referirse a un posible choque contra los monarcas de los otros organismos.

Actualmente, el ranking de la revista The Ring lo sitúa en la tercera posición de su peso, lo que respalda su jerarquía para exigir una pelea de unificación. La afición del boxeo ahora espera las negociaciones que podrían llevar al “Vaquero” Navarrete a una cita definitiva contra el sólido monarca de Belfast.

Sigue leyendo:

– Terence Crawford reveló al boxeador que siempre evitó enfrentar

– David Benavídez y el Zurdo Ramírez ven en riesgo la pelea por unificación de títulos

– Óscar Collazo sigue imbatible y retuvo títulos unificados ante Jesús Haro