Terence Crawford reveló al boxeador que siempre evitó enfrentar

En el mundo del boxeo profesional, es común que las rivalidades personales impulsen las grandes carteleras. Sin embargo, Terence Crawford ha compartido una perspectiva distinta al identificar al único peleador con el que nunca habría subido al ring por motivos estrictamente personales.

A lo largo de su trayectoria, el campeón de cinco divisiones ha medido fuerzas con figuras de la talla de Errol Spence Jr. y Shawn Porter, incluso con Saúl “Canelo” Álvarez, a quien destronó en 2025. No obstante, Terence Crawford aclaró que su relación con Timothy Bradley era tan profunda que un enfrentamiento entre ambos resultaba impensable para él.

Durante una entrevista para el espacio Ring Champs with Ak & Barak, el pugilista originario de Omaha explicó que la fraternidad deportiva puede superar los intereses económicos. Para Terence Crawford, la lealtad construida durante años de entrenamientos compartidos cerró cualquier posibilidad de una negociación.

La amistad por encima del espectáculo

El peleador estadounidense comparó su vínculo con Bradley con la actual relación que mantienen Shakur Stevenson y Keyshawn Davis. Según las declaraciones recogidas por la citada fuente, Terence Crawford insistió en que no hay necesidad de enfrentar a los amigos cuando hay suficiente competencia en el resto de la división.

“Creo que Tim Bradley y yo habríamos sido así. Yo no habría peleado con Tim”, declaró de forma tajante Terence Crawford.

Esta filosofía de equipo permitió que ambos desarrollaran sus carreras de manera paralela sin entrar en conflicto.

Un cruce que nunca llegó a las oficinas

A pesar de que en el año 2015 ambos ostentaban títulos mundiales de la OMB en categorías consecutivas, las promotoras nunca pudieron formalizar una propuesta. En aquel entonces, Bradley reinaba en el peso wélter y Terence Crawford dominaba la división superligero, lo que sugería un choque natural.

La historia tomó rumbos diferentes cuando Bradley se retiró tras su trilogía con Manny Pacquiao en 2016. Por su parte, Terence Crawford continuó su ascenso hasta convertirse en monarca indiscutido, manteniendo intacto el respeto por su antiguo compañero de gimnasio.

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