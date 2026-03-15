David Benavídez y el Zurdo Ramírez ven en riesgo la pelea por unificación de títulos

La esperada pelea de unificación en el peso crucero entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez enfrenta un obstáculo reglamentario inesperado que pone en duda este combate que está sobre la marcha.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) han manifestado su intención de retirar el aval para este combate programado para el 2 de mayo en Las Vegas.

El conflicto se originó tras la intervención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que presentó el cinturón conmemorativo “Tollan Tlatequi”. Según reportes de BoxingScene, la AMB y la OMB consideran que la inclusión de este trofeo especial representa una intromisión en una pelea donde solo sus títulos mundiales deberían estar en disputa formal.

what it looks like fighting David Benavidez

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La postura de los organismos es firme respecto a la validez de la contienda. Si las promotoras deciden mantener el cinturón del CMB como parte del protocolo oficial de la noche, las sanciones de la AMB y la OMB quedarían anuladas, dejando el enfrentamiento de David Benavídez sin los cinturones mundiales de las 105 libras en juego.

El origen de la disputa reglamentaria

La tensión aumentó durante el tradicional “Martes de Café” en la Ciudad de México, donde el CMB develó el trofeo dedicado al estado de Hidalgo. Aunque este cinturón no representa un campeonato mundial oficial de la división, los otros organismos interpretan su presencia como un intento de capitalizar una función que ellos han organizado y sancionado.

Para David Benavídez, esta pelea representa la oportunidad de coronarse en una tercera categoría diferente. El peleador actualmente ostenta el título semicompleto del CMB, pero en esta ocasión sube a la división crucero para retar a Ramírez por las coronas que este último posee, lo que complica la diplomacia entre los distintos entes rectores.

Consecuencias para el boxeo mexicano

De concretarse la retirada de las sanciones, el combate entre David Benavídez y el “Zurdo” Ramírez perdería su carácter de unificación histórica. Esta sería la primera vez que dos pugilistas de raíces mexicanas disputan varios cinturones en el peso crucero, un hito que ahora depende de las negociaciones de último minuto entre los promotores.

“Si la pelea se promociona con el cinturón especial del CMB, nuestros títulos no formarán parte del evento”, señalaron fuentes vinculadas a los organismos sancionadores según la información publicada por BoxingScene. La resolución de este conflicto administrativo definirá si David Benavídez podrá salir del ring con tres cinturones o simplemente con una victoria adicional en su registro.

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