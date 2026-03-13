Óscar de la Hoya lanza un nuevo golpe a Dana White y Zuffa Boxing

El promotor y exboxeador profesional, Óscar de la Hoya, no escapa de las polémicas y ha manifestado su rechazo hacia la nueva incursión de la empresa Zuffa Boxing en el mundo del pugilismo, una vez más y sin ningún tipo de filtro.

En sus declaraciones más recientes, el directivo de Golden Boy Promotions advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para los atletas que decidan vincularse con la organización liderada por Dana White.

La tensión entre ambas figuras aumentó tras la reciente victoria de Jai Opetaia sobre Brandon Glanton, combate que marcó el inicio de la promotora en la categoría de peso crucero. Óscar de la Hoya sostiene que este movimiento empresarial podría comprometer la estabilidad deportiva de los boxeadores involucrados debido a la falta de reconocimiento de los organismos internacionales.

El conflicto central radica en que instituciones como la FIB advirtieron que desconocerían a los campeones que disputaran títulos creados por la nueva promotora. Esta situación ha llevado a que el equipo de Opetaia considere medidas legales, un paso que para muchos expertos representa un riesgo innecesario en la carrera de un atleta joven.

La advertencia directa para Jai Opetaia

Durante su sección denominada Clapback Thursday, transmitida en sus plataformas digitales, Óscar de la Hoya envió un mensaje directo al púgil australiano Jai Opetaia. El promotor instó al boxeador a reconsiderar su permanencia en la empresa antes de que su trayectoria profesional sufra daños irreparables por decisiones administrativas ajenas al ring.

“Jai, despierta antes de que arruinen tu carrera, hermano. ¡Despierta!”, expresó el promotor. En su intervención, señaló que el boxeador está siendo utilizado como un instrumento en una estrategia mayor que no necesariamente prioriza sus intereses deportivos ni económicos a largo plazo.

Asimismo, Óscar de la Hoya cuestionó la procedencia de las acciones legales iniciadas por el equipo de Opetaia contra los organismos sancionadores.

Críticas al modelo de gestión de Zuffa Boxing

El enfrentamiento verbal no se limitó a los consejos deportivos, ya que el promotor también analizó el trato que reciben los atletas bajo el modelo corporativo de TKO Group Holdings.

“Si firmas con Zuffa, te van a meter en un montón de problemas, justo como le pasó a Opetaia”, afirmó Óscar de la Hoya al referirse a la incertidumbre que rodea los cinturones no oficiales.

El exboxeador recordó que Dana White ha manifestado anteriormente su desprecio por los organismos que rigen el boxeo tradicional, lo cual genera una contradicción al intentar crear títulos propios.

Además, Óscar de la Hoya utilizó las recientes críticas de la expeleadora Ronda Rousey sobre el trato a los deportistas en la UFC para sustentar sus argumentos.

Un llamado a los nuevos talentos del boxeo

Al finalizar su intervención, el directivo hizo un llamado a los prospectos y campeones que están siendo tentados por las ofertas de la nueva promotora. Su recomendación principal es analizar detalladamente las implicaciones de abandonar el circuito tradicional de competencia antes de comprometer su futuro legal y deportivo.

Para el veterano promotor, el boxeo actual no necesita de figuras que busquen desplazar a quienes han trabajado durante décadas en la industria.

La postura de Óscar de la Hoya refleja el temor de un sector del boxeo de que el deporte pierda su esencia competitiva para transformarse en un espectáculo controlado por una sola entidad corporativa.

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