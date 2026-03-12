Caín Velásquez brindó sus primeras declaraciones tras estar cinco años en prisión

El ex campeón de peso pesado de la UFC, Caín Velásquez, recuperó su libertad el pasado domingo 15 de febrero tras cumplir una condena de cinco años relacionada con un incidente ocurrido en 2022. Luego de varios días de su liberación el peleador profesional se dirigió por primera vez a sus fanáticos.

El ex atleta utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y detallar cómo ha sido su proceso de readaptación a la vida cotidiana.

El mensaje publicado por Caín Velásquez en su cuenta oficial de Instagram destacó la importancia de retomar el contacto con su núcleo familiar y el valor de la libertad personal.

El proceso de reinserción a la vida normal

El peleador de ascendencia mexicana explicó que estas semanas han servido para acostumbrarse nuevamente al ritmo de vida fuera de las celdas y disfrutar de actividades comunes.

“Ahora que han pasado un par de semanas desde ser dejado en libertad, he tenido tiempo para retomar mis actividades, para retomar mi vida normal”, expresó Caín Velásquez en su comunicado.

Durante su intervención, enfatizó que su prioridad actual es estar presente para sus hijos y recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos tras el largo proceso judicial.

Agradecimiento al apoyo de la comunidad

El ex monarca de las artes marciales mixtas aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de cariño y los mensajes de aliento que recibió durante su tiempo de reclusión.

Según el testimonio de Caín Velásquez, las palabras de inspiración de sus fanáticos fueron fundamentales para mantener el ánimo de su familia en los momentos de mayor dificultad.

“No tienen idea de lo que sus palabras, su aliento y su amor han significado para mí y mi familia. Simplemente gracias. Es bueno estar afuera”, añadió el deportista de 43 años.

Detalles del caso y antecedentes legales

La sentencia original de Caín Velásquez se derivó de un tiroteo en el que persiguió a un individuo acusado de abusar sexualmente de un familiar menor de edad del peleador.

Durante el incidente, el padre del acusado resultó herido, lo que llevó a cargos graves que mantuvieron al deportista bajo arresto domiciliario y posteriormente en prisión efectiva.

A pesar de la gravedad de los cargos, figuras como Dana White, presidente de UFC, enviaron cartas al tribunal describiendo a Caín Velásquez como un deportista ejemplar para la industria.

Perspectivas sobre su futuro inmediato

El ex campeón manifestó que no tiene intenciones de apresurarse y que planea integrarse a la sociedad de manera gradual para no abrumarse con el cambio de entorno.

Actualmente, Caín Velásquez mantiene una demanda civil contra el hombre involucrado en el caso original, mientras este último aún enfrenta cargos por delitos lascivos contra menores.

La comunidad deportiva permanece atenta a los próximos pasos del peleador, quien por ahora se enfocará exclusivamente en su rehabilitación personal y en su estabilidad familiar.

