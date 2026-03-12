Jai Opetaia aún mantendría su título de campeón FIB

La Federación Internacional de Boxeo (FIB), mantiene en evaluación el estatus del campeonato mundial de peso crucero que ostenta el australiano Jai Opetaia, tras los eventos ocurridos en la reciente cartelera de Zuffa Boxing en la que el púgil terminó quedándose con la primera faja de la empresa de Dana White.

El organismo rector investiga si el púgil australiano incurrió en una violación de sus reglamentos internos al participar en un combate que no contaba con el respaldo oficial de la entidad.

Según reportes del medio especializado Boxing Scene, Jai Opetaia todavía conserva su condición de campeón mientras las autoridades del organismo analizan las declaraciones emitidas por el boxeador.

El origen del conflicto reglamentario

La controversia surgió cuando Jai Opetaia enfrentó a Brandon Glanton el pasado 8 de marzo, a pesar de que la federación había retirado la sanción del evento principal de forma previa.

Inicialmente, la pelea se consideró una infracción a la Regla 5.H, la cual prohíbe a los campeones vigentes participar en enfrentamientos que no estén debidamente autorizados por el organismo.

Sin embargo, la postura del boxeador durante la conferencia de prensa posterior al combate generó dudas en la directiva sobre el asesoramiento que recibió el deportista antes de subir al ring.

Declaraciones oficiales de la organización

La federación emitió un comunicado, obtenido por Boxing Scene, donde explica que el estatus del título crucero continúa bajo un proceso de deliberación por parte de sus directivos.

“Jai Opetaia hizo comentarios que llevaron a la dirección a cuestionar si sus asesores le informaron completamente sobre las decisiones que debía tomar”, declaró la institución en su actualización oficial.

La organización tiene la intención de investigar a fondo si existió una omisión de información hacia el atleta respecto a las consecuencias de participar en dicha función de boxeo.

Devolución de pagos y falta de comunicación

El equipo de trabajo del boxeador intentó subsanar la situación mediante el pago de 73 mil dólares en concepto de tarifas de sanción, monto que fue recibido por la entidad el 6 de marzo.

Debido a la falta de claridad sobre el cinturón que estaba en disputa y la promoción del evento por parte de Zuffa, la federación decidió devolver los fondos íntegros al equipo de Jai Opetaia.

El organismo confirmó que el reembolso se procesó el 7 de marzo, notificando a los intermediarios que los gastos de sanción ya no eran aplicables para este enfrentamiento específico.

El camino hacia el campeonato indiscutible

A pesar de la incertidumbre administrativa, el objetivo de Jai Opetaia de unificar todos los cinturones de la división crucero se mantiene como su prioridad principal en el corto plazo.

La resolución final dependerá de si la federación considera que el boxeador actuó de buena fe basándose en las instrucciones de sus promotores y representantes legales durante el proceso.

Por ahora, el mundo del boxeo permanece atento a la decisión que determinará si el cinturón queda vacante o si el australiano podrá defenderlo en su próxima aparición internacional.

