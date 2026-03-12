Ryan García y Devin Haney a un paso de anunciar la revancha

El mundo del boxeo se prepara para uno de los eventos más esperados, solo falta que se oficialice tras filtrarse los detalles de un posible segundo enfrentamiento entre Ryan García y Devin Haney, una revancha que podría generar mucho dinero y grandes emociones entre los aficionados del boxeo.

Diversas fuentes y medios especializados indican que existe un acuerdo para que el combate se realice el próximo 5 de septiembre en Las Vegas. La expectativa crece debido a que la cuenta oficial de Devin Haney Promotions publicó una imagen de ambos púgiles con la fecha y la sede confirmadas.

Detalles logísticos en el Allegiant Stadium

El escenario elegido para este choque de alto nivel sería el Allegiant Stadium, donde se espera una asistencia cercana a los 70 mil espectadores.

Esta instalación permitiría albergar una de las veladas más grandes del año, consolidando a Ryan García como una de las figuras más taquilleras.

La organización busca capitalizar la enorme rivalidad que ambos peleadores arrastran desde su etapa en el boxeo amateur, donde dividieron honores con tres triunfos cada uno.

El contexto de una rivalidad polémica

La primera pelea profesional entre ambos dejó interrogantes tras el resultado oficial de “No Contest” debido a situaciones relacionadas con el pesaje y controles posteriores.

En aquella ocasión, Ryan García superó el peso reglamentario por tres libras, lo que generó tensiones significativas durante la ceremonia oficial antes de subir al ring.

A pesar de los incidentes previos, la frase “Hagamos la pelea más grande del boxeo”, citada por el portal Noticias, ha encendido la mecha para concretar este nuevo acuerdo.

Unificación de títulos en las 147 libras

En la actualidad, el enfrentamiento tendría un valor deportivo añadido, ya que ambos boxeadores ostentan cinturones importantes en la categoría de peso welter.

Mientras que Ryan García es el monarca del CMB, su oponente posee el título de la OMB, lo que convertiría este duelo en una unificación de coronas.

El plan estratégico incluye una posible pelea previa de Haney contra Rolando Romero para sumar un tercer cinturón antes de medirse nuevamente contra el californiano.

Impacto en el calendario boxístico de septiembre

De confirmarse el anuncio oficial, este combate abriría un mes de septiembre cargado de actividad deportiva intensa en la ciudad de Las Vegas.

La trayectoria de Ryan García sugiere que el evento será un éxito comercial, dado el alcance que el peleador tiene en plataformas digitales y medios masivos.

El ganador de este duelo no solo unificaría los títulos, sino que se posicionaría como el líder indiscutible de la división de las 147 libras a nivel global.

Preparación física y mental de los protagonistas

Ambos campamentos han comenzado a dar señales de preparación intensa para llegar en condiciones óptimas a la fecha establecida a finales del verano.

Para Ryan García, esta oportunidad representa la posibilidad de validar su desempeño previo y disipar cualquier duda sobre su capacidad competitiva en la élite.

La afición espera que en los próximos días se realice una conferencia de prensa formal para dar a conocer los detalles finales del contrato y la venta de boletos.

Sigue leyendo:

– David Benavídez vuelve a insistir en una pelea contra Canelo Álvarez

– Salen a la luz las razones por las que no se concretó la pelea Ortiz vs Ennis

– Jai Opetaia se convirtió en el primer campeón en la corta historia de Zuffa Boxing