David Benavídez vuelve a insistir en una pelea contra Canelo Álvarez

El boxeador de ascendencia mexicana, David Benavídez, está próximo a su primera pelea en este 2026, pero no quita de su mente la opción abierta respecto a un enfrentamiento contra Saúl “Canelo” Álvarez, a pesar de las constantes negativas.

Aunque ha decidido avanzar en su carrera para no estancar su progresión profesional, el púgil asegura que el combate sigue siendo una deuda con los fanáticos. Durante su reciente estancia en la Ciudad de México, David Benavídez conversó con diversos medios de comunicación sobre su presente y el futuro de su legado en el ring.

David Benavidez explains why he wants to fight Canelo 🗣️



“I think Canelo’s a legend…but at the end of day I’m a legend too. I want to show the people I’m a f*cking legend.” pic.twitter.com/AR4dyYxwpv — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 7, 2026

La disposición de Benavídez ante el reto del tapatío

A pesar de que su equipo de trabajo ha manifestado escepticismo sobre la realización de este choque, el peleador cree que el acuerdo todavía es factible.

“La verdad yo estoy 100% listo para pelear con Canelo cuando sea. Creo que esa es una pelea que todo el público se merece”, expresó David Benavídez en una entrevista publicada por el medio mexicano Izquierdazo.

El pugilista enfatizó que desconoce los planes actuales de Álvarez, pero subrayó que su preparación física y mental le permite aceptar el reto en cualquier momento.

Nuevos horizontes en las 175 libras y peso crucero

Tras ser el retador mandatorio durante más de dos años sin recibir la oportunidad, David Benavídez optó por subir de categoría para buscar nuevos títulos.

Actualmente ostenta cinturones en la división de los semipesados por parte del CMB y la AMB, demostrando su capacidad de adaptación en categorías superiores.

Su siguiente compromiso está pactado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde David Benavídez subirá al peso crucero para enfrentar a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

El enfoque actual: construir un camino propio

El boxeador aclaró que ya no permite que la incertidumbre sobre Saúl Álvarez afecte su planificación diaria ni la elección de sus próximos oponentes.

A pesar del compromiso previo de figuras como Turki Al-Alshikh para mediar en la negociación, el enfoque de David Benavídez está en capturar más cinturones.

“Yo quiero dar mis propios pasos, pelear por los otros cinturones y cuando pase esa pelea vamos a estar 100% listos”, concluyó el deportista.

Un compromiso con la afición del boxeo

Para David Benavídez, el duelo contra el tetracampeón mundial representa más que un beneficio económico, pues lo considera un evento necesario para el deporte.

Mientras se concreta o se descarta definitivamente el encuentro, el “Monstruo Mexicano” sigue enfocado en enfrentar a otros campeones de élite.

La prioridad actual del equipo de David Benavídez es consolidar su posición como uno de los mejores libra por libra, independientemente de los movimientos de Álvarez.

