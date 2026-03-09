Salen a la luz las razones por las que no se concretó la pelea Ortiz vs Ennis

El esperado enfrentamiento entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron Ennis quedó descartado tras una serie de desacuerdos económicos y legales. La disputa entre el boxeador texano y su promotora, Golden Boy Promotions, impidió que las negociaciones llegaran a un puerto seguro.

Recientemente se dieron a conocer diversos detalles entorno a todas estas negociaciones y los factores que fracturaron la relación entre las partes y detuvieron uno de los combates más solicitados.

Se esperaba que este pleito se realizara en verano de este 2026 y era bastante esperado por la actualidad de ambos púgiles.

La brecha económica en las ofertas iniciales

La propuesta original de la promotora para Vergil Ortiz Jr. consistía en un pago garantizado de 3 millones de dólares.

Este acuerdo incluía bonos adicionales si el evento lograba superar las 200 mil ventas de pago por evento en la plataforma DAZN.

Sin embargo, el equipo de trabajo del peleador rechazó la oferta al considerar que la cifra no correspondía al valor de mercado actual.

Exigencias contractuales y comparativa de mercado

El representante de Vergil Ortiz Jr. solicitó una bolsa garantizada de 7 millones de dólares sin depender de variables por ventas.

Rick Mirigian, manager del boxeador, argumentó que el estatus de su representado requería ingresos similares a los de las carteleras financiadas en Arabia Saudita.

Óscar de la Hoya calificó estas pretensiones como excesivas y fuera de lo estipulado en el contrato vigente entre ambas partes.

Incumplimientos y cláusulas de buena fe

El entorno de Vergil Ortiz Jr. sostiene que la promotora falló en su obligación de presentar tres rivales opcionales con antelación.

También señalan que las tensiones personales de De la Hoya con otros promotores dificultaron la búsqueda de financiamiento externo para la pelea.

Según la defensa del boxeador, no se cumplió con la cláusula de negociar de “buena fe” para maximizar la exposición y los ingresos del atleta.

El conflicto legal se traslada al arbitraje

La situación escaló cuando Vergil Ortiz Jr. intentó rescindir su contrato alegando que el acuerdo de distribución con la plataforma DAZN había finalizado.

Una jueza en Nevada desestimó esta interpretación y ordenó que las diferencias se resuelvan mediante un proceso de arbitraje privado.

Esta resolución judicial bloquea temporalmente la posibilidad de que Vergil Ortiz Jr. negocie de manera independiente con Jaron Ennis o cualquier otro rival.

