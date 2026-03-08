El Canelo Álvarez tiene claro su plan de retiro en el boxeo

El boxeador mexicano de 35 años, Saúl “Canelo” Álvarez, ha compartido detalles sobre el tiempo que planea permanecer activo en el deporte profesional. Con una trayectoria que inició en 2005, el atleta acumula 68 combates y títulos en cuatro divisiones distintas a lo largo de su carrera.

A pesar de sus logros, Canelo Álvarez asegura que su permanencia en el ring dependerá de la frecuencia con la que decida competir.

En una entrevista concedida al medio Froch On Fighting, el púgil explicó que todavía siente motivación por subir al cuadrilátero.

“No lo sé. Creo que quizá dos años. No lo necesito, pero aun así lo disfruto”, declaró el deportista sobre su futuro inmediato.

Esta postura de Canelo Álvarez sugiere que el retiro definitivo podría ocurrir alrededor de los 37 años de edad.

La estrategia para prolongar su actividad

El peleador considera que reducir el ritmo de sus presentaciones anuales sería clave para cuidar su integridad física.

“Si peleo una vez al año, para descansar mi cuerpo, creo que puedo pelear más de dos años”, afirmó Canelo Álvarez.

Esta planificación busca optimizar su rendimiento en eventos de alto perfil, como los que se proyectan en Arabia Saudita.

Un legado de grandes combates

La carrera de Canelo Álvarez destaca por enfrentamientos históricos, incluyendo la serie de peleas contra Gennady Golovkin y Sergey Kovalev.

Aunque recientemente perdió su condición de invicto en las 168 libras ante Terence Crawford, el mexicano mantiene su estatus de élite.

La experiencia acumulada permite que Canelo Álvarez gestione sus próximos pasos con autonomía dentro de la industria del boxeo.

Próximos compromisos internacionales

Se espera que el boxeador regrese a la acción en septiembre próximo en Riad, bajo la promoción de Turki Alalshikh.

Este evento representaría una nueva oportunidad por un título mundial, consolidando su presencia en los escenarios globales más lucrativos.

El destino final de Canelo Álvarez se definirá combate tras combate, priorizando siempre su estado físico y su pasión por el deporte.

