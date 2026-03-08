Ryan García arremete contra Shakur Stevenson y lo llama cobarde

El actual campeón de peso welter del CMB, Ryan García, está siempre activo y buscando polémicas, ahora ha utilizado sus redes sociales para cuestionar la valentía del boxeador estadounidense, Shakur Stevenson, ante una posible pelea entre ambos que sería de alto impacto y buen nivel.

La tensión entre ambos púgiles aumentó tras las recientes declaraciones de Stevenson sobre su futuro en las divisiones de peso ligero. Ryan García sostiene que su rival evita el enfrentamiento en las 147 libras por temor a ser derrotado en la categoría de los welters.

Desinterés por el peso welter

Shakur Stevenson manifestó recientemente su deseo de regresar a las 135 libras para buscar un título contra Raymond Muratalla. En una entrevista con Joe Rogan, el boxeador de 28 años señaló que su escenario ideal es volver al peso ligero para ser campeón de tres categorías.

Ante este cambio de planes, Ryan García reaccionó de forma contundente al ver que el combate entre ambos pierde fuerza.

El padre y entrenador del campeón welter, Henry García, insistió en que la pelea debe realizarse obligatoriamente en la división de las 147 libras.

Debido a que Stevenson prefiere bajar de peso, Ryan García publicó mensajes provocadores asegurando que su oponente está “asustado”.

“Di que tienes miedo, Shakur. Tu nuevo apodo es el que sacude el trasero”, escribió el californiano según reportes de medios especializados.

El desafío tras vencer a Barrios

La rivalidad tomó un tinte más personal luego de que el boxeador lograra una victoria por decisión unánime sobre Mario Barrios el mes pasado.

Justo después de reclamar su título del CMB, Ryan García desafió abiertamente a Stevenson en la entrevista posterior al combate.

Sin embargo, la falta de acuerdo en el peso de la pelea parece ser el obstáculo principal que detiene las negociaciones actuales.

Futuro incierto para el enfrentamiento

Aunque Stevenson ha enfrentado a rivales de élite como Teófimo López, el equipo de Ryan García considera que ahora está evitando el riesgo.

La decisión de Stevenson de no subir permanentemente de peso ha sido criticada por el entorno del campeón del Consejo Mundial de Boxeo.

Por ahora, los aficionados deberán esperar para ver si ambos logran un punto medio que permita concretar uno de los choques más esperados.

