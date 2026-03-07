Ryan García insiste en un millonario combate contra Devin Haney

El actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, ha manifestado su firme intención de unificar títulos en una esperada revancha contra Devin Haney en lo que él mismo denomina una pelea millonaria y bastante atractiva para todos los aficionados de este deporte.

Tras su reciente victoria sobre Mario Barrios, Ryan García busca consolidar su posición como una de las figuras más mediáticas y rentables del pugilismo.

El boxeador de 27 años logró destronar a Barrios por decisión unánime, asegurando su primer triunfo oficial desde el año 2023. A través de sus redes sociales, Ryan García fue enfático al declarar que su prioridad es resolver los términos para enfrentar nuevamente a Devin Haney.

“Haré esa pelea si logramos resolverlo. Punto”, escribió Ryan García al referirse al posible duelo que ha generado gran expectativa en la afición.

Esta insistencia surge tras la controversia de su primer encuentro en 2024, el cual fue declarado sin resultado por temas reglamentarios en Nueva York.

Planes del “KinRy” en la categoría

Pese al interés de Ryan García, su potencial rival parece tener otros planes inmediatos en las negociaciones actuales de su promotora.

Se rumorea que Haney podría enfrentar a Rolando Romero el 30 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn por la unificación de la AMB.

No obstante, el valor comercial de Ryan García se mantiene en ascenso, lo que podría influir en un cambio de planes para los próximos meses.

El equipo de trabajo de Ryan García espera que las conversaciones lleguen a un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes del conflicto.

Por ahora, el mundo del boxeo se mantiene atento a la respuesta oficial de los organismos sancionadores sobre esta posible unificación de coronas.

La determinación de Ryan García por limpiar su historial y unificar los títulos wélter marca el rumbo de su carrera en este 2026.

