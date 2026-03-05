Devin Haney tiene todo listo para pelear en mayo en Brooklyn

El boxeador estadounidense Devin Haney regresará al cuadrilátero el próximo 30 de mayo en un combate de unificación dentro de la división de peso wélter. La sede elegida para este enfrentamiento es el Barclays Center de Brooklyn, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación y los propios protagonistas.

Tras una exitosa trayectoria en los pesos ligeros y superligeros, Devin Haney busca consolidar su dominio en las 147 libras tras vencer a Brian Norman Jr. El rival para esta fecha será Rolando “Rolly” Romero, actual poseedor del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mencionada.

Romero utilizó sus redes sociales para confirmar que el acuerdo está cerrado y lanzó duras críticas hacia el equipo de Devin Haney tras semanas de negociaciones.

“Se acabó la pelota en esta cancha. Firmado, sellado y entregado. Trato de grandes”, expresó Romero mediante una publicación donde cuestionó la seriedad de sus oponentes.

Por su parte, Bill Haney, padre y entrenador de Devin Haney, confirmó a Pro Box TV que el evento está listo a falta del anuncio oficial por parte de las promotoras.

Unificación y busca elevar su legado

Este duelo representa una oportunidad de unificación, ya que el campeón de la OMB buscará sumar el título regular de la AMB a su colección personal. La carrera de Devin Haney en el peso wélter ha sido meteórica, logrando posicionarse como uno de los referentes actuales de la división en poco tiempo.

Romero ascendió a campeón absoluto luego de que Jaron Ennis dejara vacante la posición, y ahora expondrá su estatus ante el ex campeón indiscutido.

El evento en Brooklyn genera gran expectativa por las opciones de unificación con otros monarcas como Lewis Crocker o una posible revancha con Ryan García.

Sin embargo, el enfoque actual de Devin Haney se mantiene exclusivamente en el compromiso pactado para finales de mayo en la ciudad de Nueva York. La preparación del campamento de Devin Haney iniciará en las próximas semanas para cumplir con el límite de peso y la exigencia física del combate.

