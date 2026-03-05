Shakur Stevenson evitaría peleas millonarias si son en el peso welter

El campeón mundial Shakur Stevenson ha establecido condiciones estrictas para enfrentar a los grandes nombres de las 147 libras. A pesar de los retos constantes de figuras como Ryan García o Devin Haney, el boxeador no tiene planes de subir de categoría.

Esta firme postura confirma que Shakur Stevenson prioriza su rendimiento físico y técnico sobre las presiones externas del mercado. El púgil exige que cualquier rival del peso welter que desee enfrentarlo debe bajar a las 144 libras para concretar el trato.

“Yo no voy a subir a 147 en el corto plazo”, declaró Shakur Stevenson en una entrevista para el programa All the Smoke Fight.

Para el peleador, su desarrollo físico actual no justifica un salto inmediato a la división welter, incluso con 28 años de edad. Además del límite de peso, el equipo de trabajo busca incluir cláusulas de rehidratación para evitar ventajas físicas excesivas.

Meta y objetivo claro en las 144 libras

Muchos analistas consideran que Shakur Stevenson está tomando la decisión correcta para alargar su carrera profesional en el boxeo.

Ryan García, actual monarca del CMB, es uno de los más interesados en este choque, aunque las negociaciones presentan trabas.

“Creo que García habla en serio. Solo pienso que todo tiene que tener sentido en el negocio”, afirmó Shakur Stevenson a la misma fuente.

El estadounidense recordó que, antes de su última victoria, el equipo de García estaba dispuesto a pactar en las 144 libras. Sin embargo, tras los resultados recientes, las exigencias han cambiado hacia las 147 libras, algo que el campeón rechaza tajantemente.

Mantenerse en divisiones inferiores podría alejarlo de bolsas millonarias, pero el atleta prefiere mantener su ventaja competitiva. El mundo del boxeo está pendiente de cada paso que da Shakur Stevenson, quien busca consolidar su legado en su propio peso.

El éxito de estas posibles peleas dependerá de la flexibilidad de sus oponentes para sacrificar libras en la báscula oficial. Por ahora, los fanáticos deberán esperar para ver si los rivales de mayor tonelaje aceptan las condiciones impuestas por el zurdo.

