Ryan García y Devin Haney abren la puerta a la revancha

Han sido días muy movidos en el boxeo profesional internacional y Ryan García quien hace unos días se coronó campeón welter del Concejo Mundial de Boxeo (CMB), no ha parado de buscar su siguiente rival y por eso aparece en el panorama el monarca Devin Haney.

Los actuales campeones del peso wélter han retomado las negociaciones a través de un intercambio de mensajes en sus redes sociales. Devin Haney manifestó recientemente que un segundo enfrentamiento contra Ryan García representa la pelea más grande del boxeo actual.

La respuesta de Ryan García no se hizo esperar en la plataforma X, donde declaró formalmente la guerra a su rival.

“Es tiempo de terminar contigo, serás borrado. Si esto es lo que quieres, empecemos las discusiones”, escribió Ryan García en su cuenta oficial.

Let’s start our VADA testing so we can make the biggest fight in boxing! https://t.co/fvVokYFJsM — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2026

Reto aceptado y pleito en el horizonte

Devin Haney aceptó el reto, pero impuso como condición estricta la realización de pruebas de dopaje mediante la agencia VADA.

“Empecemos nuestras pruebas VADA para que podamos hacer la pelea más grande del boxeo”, contestó el actual monarca de la OMB.

Esta rivalidad cobró fuerza tras su combate en abril de 2024, donde Ryan García derribó tres veces a Haney en Brooklyn.

Aquel resultado fue modificado posteriormente a “Sin Decisión” debido a un resultado positivo por ostarina en el organismo del californiano.

Let’s understand u lost to Rolly 1 fight ago. 1 fight ago u weren’t even ranked in the division but your dming me talkin about your the A side. I’m #1 in the division & on the P4P list. If you don’t wanna fight just say that. Stop tryna gaslight https://t.co/HyG5VT6yJK — Devin Haney (@Realdevinhaney) March 1, 2026

En la actualidad, ambos boxeadores ostentan títulos mundiales en las 147 libras tras vencer a sus respectivos oponentes anteriores.

Devin Haney se coronó ante Brian Norman Jr., mientras que Ryan García obtuvo el cinturón del CMB tras superar a Mario Barrios. La inclusión de la agencia antidopaje busca evitar los inconvenientes ocurridos en su primer pleito por el título superligero.

¿Qué tan viable es que se realice esta pelea?

Expertos del deporte señalan que este es el momento adecuado para la unificación de los títulos de la OMB y el CMB.

Los equipos de trabajo de ambos pugilistas iniciarán conversaciones para definir la fecha y la sede de este esperado encuentro.

La expectativa del público es alta, considerando que ambos atletas se encuentran en la cima de sus carreras profesionales.

Esta revancha promete cerrar un capítulo inconcluso que ha mantenido en vilo a los aficionados durante los últimos dos años.

