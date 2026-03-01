Eddie Hearn no piensa demandar a Zuffa Boxing, promete superarla y hundirla

El mundo del boxeo vive una transformación profunda tras la entrada de nuevos actores financieros y promotores de artes marciales mixtas a los cuadriláteros. A diferencia de otros promotores como Frank Warren o Don King, quienes han optado por la vía legal, Eddie Hearn ha decidido tomar un camino distinto.

El líder de Matchroom Boxing prefiere enfrentar a la nueva promotora Zuffa Boxing mediante la calidad de sus eventos y el talento de sus boxeadores, incluso en lo que ha sido un enfrentamiento entre Dana White y Eddie Hearn.

A pesar de haber perdido a figuras como Conor Benn, Eddie Hearn mantiene una postura firme de competencia directa sobre los tribunales.

Eddie Hearn has shared his thoughts on Conor Benn’s reported $15 million deal with Zuffa Boxing💰



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/9RA7E6UEAa — BoxingScene.com (@boxingscene) March 1, 2026

“El boxeo es el salvaje oeste, un animal diferente que no puedes controlar como si fuera tu propio deporte”, comentó Eddie Hearn en una entrevista exclusiva para BoxingScene.

Fuego cruzado contra Dana White

El promotor británico señaló que figuras como Dana White están acostumbradas al control total, algo que resulta casi imposible de replicar en el pugilismo profesional.

Eddie Hearn considera que las demandas actuales solo añaden presión negativa a empresas que cotizan en bolsa y no benefician al deporte a largo plazo.

Respecto a la salida de Conor Benn hacia Zuffa Boxing por una oferta millonaria, el promotor admitió que fue una situación difícil de digerir.

“Benn fue un trago amargo por nuestra relación; hicimos mucho por él y eso fue lo que dolió”, declaró Eddie Hearn sobre el boxeador británico según BoxingScene.

Eddie Hearn has not ruled out working with Conor Benn in the future…🤔 pic.twitter.com/hmAVSNMXKB — BoxingScene.com (@boxingscene) March 1, 2026

Sin embargo, el objetivo principal de Matchroom ahora es mejorar su calendario con peleas de alto nivel como la de Jaron Ennis contra Vergil Ortiz Jr.

Para Eddie Hearn, el producto que ofrece actualmente la competencia no cumple con las expectativas de los aficionados más exigentes del boxeo.

“No están haciendo grandes peleas en Zuffa Boxing; si yo hiciera esos shows, me ridiculizarían”, sentenció el promotor durante la charla con BoxingScene.

Además, criticó la creación de cinturones propios por parte de la nueva promotora, calificándolos como accesorios sin el legado de los organismos tradicionales.

La estrategia de Eddie Hearn se centra en demostrar que los campeonatos mundiales legítimos y la historia del deporte pesan más que las inversiones masivas.

