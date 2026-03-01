Venezolano Lorenzo Parra noquea y vuelve a ser campeón a los 47 años

El veterano boxeador venezolano Lorenzo Parra sacudió el mundo del pugilismo este sábado en Verona, Nueva York, tras vencer por la vía rápida al estadounidense Elijah Pierce en un combate que solo duró par de asaltos y con el triunfo Parra se quedó con el cinturón que ostentaba el estadounidense.

Con esta victoria en el Turning Stone Resort Casino, el peleador zuliano capturó el cinturón Internacional Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso pluma.

A sus 47 años, Lorenzo Parra demostró que su vigencia física permanece intacta al finalizar el compromiso en apenas dos asaltos de acción.

Dominio desde el campanazo

El planteamiento táctico de Lorenzo Parra fue agresivo desde el inicio, presionando al favorito local y controlando los espacios del cuadrilátero. La precisión del peleador de Machiques, estado Zulia, superó la resistencia de Pierce, quien figuraba en los primeros puestos del ranking mundial de las 126 libras.

En el segundo round, Lorenzo Parra conectó una serie de golpes de poder que obligaron al árbitro a detener el combate ante la falta de respuesta del rival.

Un triunfo con sabor a revancha

Este resultado permite que Lorenzo Parra supere la reciente polémica de su empate en Las Vegas ante Omar Trinidad en agosto de 2025 y se consolide nuevamente en la escena internacional.

La función, respaldada por la promotora de Manny Pacquiao, sirvió como vitrina para que el venezolano exhibiera su potencia ante el público neoyorquino.

“Sabíamos que el trabajo previo nos daría la fuerza necesaria para terminar esto pronto”, comentó Lorenzo Parra al finalizar la contienda estelar.

Metas en el peso pluma para el venezolano

Tras obtener el título regional, el equipo de Lorenzo Parra ahora apunta a una oportunidad contra el monarca absoluto de la división, Rafael “Divino” Espinoza.

Con un registro de 24-1-1, con 18 nocauts, Lorenzo Parra se posiciona formalmente como un retador de cuidado en el panorama mundial actual.

Sigue leyendo:

– Emiliano Vargas lució en su combate ante Agustín Quintana y busca cinturón mundial

– El Vaquero Navarrete impuso su ley ante Sugar Núñez y unificó cinturones

– Gilberto Ramírez se atrevió a comparar las pegadas de Canelo Álvarez y David Benavídez