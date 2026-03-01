Emiliano Vargas lució en su combate ante Agustín Quintana y busca cinturón mundial

El joven prospecto Emiliano Vargas demostró su jerarquía este sábado en Glendale, Arizona al derrotar por nocaut técnico al argentino Agustín Quintana y se sigue abriendo paso en el boxeo profesional para conquistar un título del orbe.

En un duelo que resultó ser la prueba más exigente de su trayectoria, el peleador de sangre mexicana mantuvo su invicto profesional.

La actuación de Emiliano Vargas dejó claro que su evolución técnica lo posiciona como un serio aspirante a las coronas mundiales.

Emiliano Vargas gets the TKO win after nine rounds 🥊



Do you agree with the stoppage❓ pic.twitter.com/YOFrCt2mev — Ring Magazine (@ringmagazine) March 1, 2026

Un castigo sistemático al cuerpo

Desde el inicio del pleito, Emiliano Vargas utilizó un ataque agresivo hacia la zona media para frenar el ímpetu de su rival argentino, siendo letal a lo largo del combate, golpes arriba y abajo constantes.

Según las estadísticas de CompuBox, el castigo fue continuo y mermó la resistencia de un Quintana que nunca dejó de intercambiar golpes.

El dominio de Emiliano Vargas se acentuó en los episodios finales, donde la potencia de sus combinaciones dañó severamente el rostro del argentino.

Here comes the chief support 🔥



Ring Magazine 2025 Prospect of the Year Emiliano Vargas defends his WBO Latino and Jr NABF Super Lightweight Titles over 10 rounds against Agustin Quintana in Arizona ⚔️#VargasQuintana | @DAZNBoxing | #NavarreteNunez | @trboxing pic.twitter.com/G1dgjFxD0w — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 1, 2026

El desenlace en Glendale

Tras nueve asaltos de intenso castigo, el réferi Raúl Caiz Jr. decidió detener las acciones antes de iniciar el décimo y último round.

“Podía sentir su desgaste. Estoy destinado a los rounds de campeonato”, afirmó Emiliano Vargas en declaraciones recogidas por DAZN tras el triunfo.

A pesar de la victoria, el púgil de 21 años fue crítico con su guardia, calificando su propio desempeño con un nivel de exigencia alto.

La mira puesta en el título mundial

Con un récord inmaculado de 17 victorias y 14 nocauts, Emiliano Vargas expresó su deseo de enfrentar a un campeón mundial en su siguiente salida.

¡ESTÁ IMPARABLE! 🇲🇽🔥



🥊 Emiliano Vargas habló con ESPN Knockout, tras su victoria de esta noche ante Agustín Quintana. pic.twitter.com/ruWPkBbonl — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) March 1, 2026

El ascenso del “General” es seguido de cerca por la prensa especializada, que lo considera el prospecto más sólido del presente año.

El objetivo de Emiliano Vargas es claro: seguir aprendiendo y conseguir una oportunidad por un cinturón mundial en el corto plazo.

