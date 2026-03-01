El Vaquero Navarrete impuso su ley ante Sugar Núñez y unificó cinturones

Emanuel “Vaquero” Navarrete prometió un gran show en Arizona y así lo cumplió a cabalidad. El púgil mexicano se convirtió en campeón unificado de las 130 libras tras derrotar a su compatriota, Eduardo “Sugar” Núñez por detención médica en el asalto 11 en lo que fue un gran combate.

La pelea realizada en Phoenix, Arizona, comenzó con un ritmo de estudio donde Emanuel Navarrete aprovechó su mayor alcance físico para marcar distancia, y este factor lo aprovechó a placer, siendo determinante para ir castigando a su rival.

Por su parte, Eduardo Núñez intentó presionar desde el segundo round buscando el cuerpo del rival, pero se encontró con una defensa sólida de su compatriota.

'EL VAQUERO' DOMINATES 🍿



Highlights from Emanuel Navarrete's domination over Eduardo Núñez to unify the WBO and IBF junior-lightweight titles 🥊 pic.twitter.com/ZuLCBRlaz0 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 1, 2026

Un duelo de resistencia física

A partir del cuarto episodio, el castigo comenzó a reflejarse en el rostro de Núñez, quien presentó una inflamación severa bajo su ojo derecho. Emanuel Navarrete conectó combinaciones potentes de ganchos y uppercuts que frenaron los intentos de contragolpe del entonces monarca de la FIB.

Pese al daño, Núñez demostró una gran mandíbula y se mantuvo en la corta distancia intercambiando metralla durante los rounds intermedios.

¡QUEDÓ BASTANTE LASTIMADO! 🤕



😬 Así quedó el Sugar Núñez, tras la pelea contra el Vaquero Navarrete.



Con justa razón pararon la pelea. 🥊 pic.twitter.com/ehfO0tjgHK — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) March 1, 2026

La definición del combate

El punto de quiebre ocurrió en el noveno asalto, cuando Emanuel Navarrete incrementó el volumen de golpes sobre la zona afectada del “Sugar”.

Tras una revisión médica al inicio del décimo, se permitió continuar, pero la visión de Núñez era prácticamente nula por el cierre total de su ojo.

Al sonar la campana del undécimo round, el médico de ring determinó que el castigo era excesivo y detuvo las acciones en favor de Emanuel Navarrete.

Reflexiones para el nuevo monarca unificado

Tras la victoria, el nuevo monarca unificado conversó con los medios y destacó la dificultad de enfrentar a un rival con tanto corazón.

“Es difícil ver a un oponente herido, pero tengo que seguir haciendo mi trabajo”, declaró Emanuel Navarrete al terminar la refriega en la que evidentemente lastimó a su oponente.

El boxeador de San Juan Zitlaltepec añadió que esta victoria representa el regreso a sus raíces y al espíritu de un verdadero guerrero mexicano.

Por su parte, Núñez reconoció la superioridad del vencedor: “Sabía que él era el peleador más fuerte en las 130 libras”, admitió el Sugar tras recibir estos fuertes castigos en Glendale, Arizona.

Sigue leyendo:

– Gilberto Ramírez se atrevió a comparar las pegadas de Canelo Álvarez y David Benavídez

– Ryan García no quiere tantas negociaciones y amenaza con quitarle el cinturón a Shakur Stevenson

– Juan Manuel Márquez arremete nuevamente contra Canelo Álvarez: “Evita los rivales fuertes”