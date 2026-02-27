Juan Manuel Márquez arremete nuevamente contra Canelo Álvarez: “Evita los rivales fuertes”

Juan Manuel Márquez ha vuelto a cuestionar la trayectoria de su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, señalando que su ascenso ha contado con factores externos al ring para convertirse en una de las caras del boxeo en este siglo.

El ex campeón mundial reconoció las capacidades del tapatío, destacando que es un buen peleador, incluso que lo respeta dentro de los cuadriláteros, pero puso en duda la selección de sus oponentes a lo largo de los años.

Según Juan Manuel Márquez, el actual referente del boxeo mexicano ha evitado enfrentamientos cruciales para validar su legado deportivo y esto le restaría algo de mérito al Canelo.

Críticas a la gestión de su carrera

En una entrevista para el canal de YouTube Latin Lover Oficial, el “Dinamita” expresó su respeto por Álvarez, aunque mantuvo su postura crítica.

“Yo lo respeto como peleador, pero sí ha tenido un poquito de ayuda en cuanto a que no ha enfrentado a los rivales que tiene que enfrentar”, señaló Juan Manuel Márquez.

Para el analista, peleadores de la talla de Terence Crawford o revanchas pendientes son necesarias para demostrar un dominio real.

El impacto mediático sobre lo deportivo

Juan Manuel Márquez subrayó que la posición de Saúl Álvarez en la cima del pugilismo responde más a una estrategia de difusión que a logros puramente atléticos.

“Creo que es un buen peleador, pero creo que también es mucho más la cuestión mediática”, afirmó Juan Manuel Márquez durante la charla.

El ex púgil mencionó casos específicos como la derrota ante Dmitry Bivol y la falta de un combate contra David Benavidez como puntos débiles.

Polémica y carreras separadas por las criticas

Juan Manuel Márquez se ha consolidado como una de las voces más constantes en señalar que Álvarez evita a los retadores mandatorios más peligrosos.

Por su parte, Saúl Álvarez se recupera de una cirugía en su codo izquierdo y planea regresar a la actividad el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita.

La controversia sobre las “ayudas” mencionadas por Juan Manuel Márquez continúa alimentando el debate entre los aficionados y especialistas del boxeo.

