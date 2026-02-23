Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, en revancha histórica, para septiembre por Netflix

Después de casi 4 mil días, de su último enfrentamiento, el norteamericano Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao, dos históricos del boxeo mundial, volverán a verse las caras encima de un ring al confirmarse la revancha histórica el próximo 19 de septiembre, que será transmitida por Netflix.

Hace 11 años salió airoso el púgil norteamericano y que dejó una estela de frustración en la leyenda asiática; ahora tendrá la oportunidad de cobrarse dicha afrenta en una batalla que será organizada por EverWonder Studio,Hidden Empire y Limitless X Hidden, en un evento que está siendo promocionado también por Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions en colaboración con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Después de estos once años que han transcurrido, ambas estrellas regresan al profesionalismo con muchas cuentas por cobrar y aunque el dios Crono no perdona, pues Pacquiao cifra los 47 años y un récord de 62-8-3 con 39 nocauts, realmente sus condiciones se mantienen intactas, como lo demostró el año pasado cuando enfrentó al peso welter Mario Barros, mostrando que su competitividad está intacta con el empate.

Antes de la histórica revancha para el próximo otoño, Manny Pacquiao participará en una pelea de exhibición contra el ruso Ruslan Provodnikov el 18 de abril en Las Vegas, mientras que Mayweather, quien también sostiene la batalla contra el implacable tiempo, cumplirá los 49 años este martes y en donde las últimas once primaveras ha alternado retiradas y regresos a lo largo de su carrera.

Primero se despidió oficialmente en 2015 tras vencer a Andre Berto. Luego volvió en 2017 para derrotar por nocaut técnico a Conor McGregor en un combate que volvió a generar cifras millonarias y a partir de ese momento, ha sostenido peleas de exhibición que le han dejado dividendos importantes antes de confirmar su regreso al boxeo profesional con una pelea no oficial en los próximos meses antes de encarar el compromiso contra Manny Pacquiao

El anuncio ha reactivado el debate sobre el significado deportivo de la revancha. No se trata solo de dos leyendas en la recta final de sus trayectorias. Es la oportunidad de reinterpretar una rivalidad que marcó una era y que muchos consideraron tardía en su primer capítulo.

En el comunicado oficial, Manny Pacquiao dejó clara su motivación: “Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más grande de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado lo suficiente. Se merecen esta revancha y será aún más grande ahora que se retransmitirá en directo globalmente en Netflix. Quiero que Floyd viva con la única derrota en su récord profesional y que siempre recuerde quién se la dio”.

Mayweather, fiel a su estilo, respondió con seguridad: “Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado”

🚨 OFICIAL 🚨



Se viene otra pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao 🔥



Se enfrentarán el próximo 19 de septiembre en The Sphere de Las Vegas 🥊



Segundo episodio de dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos 🔝 pic.twitter.com/J3FrS8jYHp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 23, 2026

Una revancha histórica

Esta batalla que se celebrará el próximo 19 de septiembre, recuerda que Mayweather y Pacquiao, se enfrentaron en 2015 en el denominado ‘Combate del Siglo’, que generó ingresos económicos récord, aunque el espectáculo deportivo en sí fue más bien decepcionante.

El combate será el primer evento profesional de boxeo celebrado en el Sphere, la arena tecnológica inaugurada en 2023 que ya acogió un importante evento de UFC en 2024.

Este recinto, conocido por su avanzada experiencia audiovisual inmersiva, apunta a transformar la manera en que se viven los grandes espectáculos deportivos y que será transmitida a través de la plataforma de streaming a nivel mundial Netflix.

In 2015, Floyd Mayweather and Manny Pacquiao broke records in one of the most highly anticipated sporting events in history.



Floyd Mayweather went on to win by unanimous decision, with two judges scoring it 116–112 and the other 118–110.



Now, they’re set to run it back, this… pic.twitter.com/zbNf1nOI9E — Netflix Sports (@netflixsports) February 23, 2026

La elección del Sphere refuerza la apuesta por ofrecer un show global, apoyado además por la transmisión vía streaming, una tendencia creciente en el boxeo moderno.

Seguir leyendo:

– Manny Pacquiao confirma negociaciones para una revancha con Mayweather

– Pacquiao le da una estrategia a Ryan García para vencer al Azteca Barrios

– Ryan García predice Manny Pacquiao vs. Rolly Romero

– Floyd Mayweather vende en $48 millones su mansión de Beverly Hills







