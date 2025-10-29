Manny Pacquiao confirma negociaciones para una revancha con Mayweather

La leyenda Manny Pacquiao confirmó que hay negociaciones para una revancha real -no de exhibición- contra Floyd Mayweather Jr., quien lo venció por decisión unánime en el 2015.

En una entrevista con Seconds Out, Pacquiao explicó que su equipo y el de Mayweather están casi de acuerdo en todo, pero hay algunas condiciones que están discutiendo todavía.

“Ahora mismo estamos en negociaciones. Depende de si podemos entendernos. Mi gente y la suya están coordinando directamente. Ahora mismo no tengo ningún problema en el hombro. Es una buena pelea y estoy seguro de que el mundo del boxeo estará entusiasmado si la revancha se lleva a cabo“, dijo.

“Siento que inicialmente estamos casi de acuerdo. Coincidimos en muchas cosas, pero hay algunas condiciones que aún estamos negociando. Probablemente se concrete en Las Vegas”, agregó.

En el primer duelo llamado la “Pelea del Siglo”, Floyd Mayweather Jr. se impuso por decisión unánime gracias a que ejecutó a la perfección su plan de juego y frustró el ataque constante de Manny Pacquiao. El filipino, por su parte, intentó presionar, logrando conectar ráfagas de golpes solo en algunos asaltos intermedios, pero la defensa del estadounidense neutralizó la mayor parte de su ofensiva.

Al final de los 12 asaltos, Mayweather Jr. aseguró la victoria y mantuvo su récord invicto. Además, ‘Money’ unificó los títulos de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB); en un evento que rompió récords de ingresos en el boxeo.

Pacquiao volvió a la acción este 2025, luego de cuatro años inactivo, y exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, la pelea terminó en un empate mayoritario. El filipino -que volverá en enero- quería enfrentar a Rolando ‘Rolly’ Romero, pero al campeón le ordenaron un combate obligatorio.

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. fue campeón de cinco divisiones diferentes y se retiró en el 2017. El estadounidense dejó récord invicto en el deporte con 50 triunfos (27 por la vía rápida).

