Emanuel Navarrete llegó tarde, pero cumplió en su careo ante Eduardo Núñez
El "Vaquero" Navarrete debió superar problemas de logística al momento de su arribo a Arizona, pero cumplió en el encuentro previo al combate
Emanuel Navarrete tuvo contratiempos, pero llegó y ya se encuentra en Glendale, Arizona, tras superar inconvenientes logísticos que retrasaron su llegada a la sede del combate en el que este fin de semana se medirá a su compatriota Eduardo “Sugar” Núñez.
Aunque el boxeador mexicano no estuvo presente en la rueda de prensa oficial, logró encontrarse cara a cara con su rival, en lo que fue el último careo oficial antes del esperado combate en Phoenix.
Este retraso de Emanuel Navarrete ocurrió debido a problemas relacionados con su documentación de visado en la frontera.
Un encuentro marcado por el respeto y la guerra
Eduardo “Sugar” Núñez, monarca de la FIB en las 130 libras, aguardó pacientemente por el arribo de su compatriota para el primer careo.
Al encontrarse, Emanuel Navarrete saludó cordialmente a Núñez antes de pasar a la tradicional sesión de fotos con miradas fijas.
“¿Listo? ¿Al tiro o qué?”, preguntó directamente el Vaquero, según detallaron medios presentes en el careo oficial.
Eduardo Núñez respondió de inmediato al desafío: “Listo para la guerra. Me da mucho gusto que ya estés aquí”, señaló el campeón de la FIB.
Ambos peleadores prometieron un espectáculo intenso para el público que asistirá a la velada este próximo sábado. Emanuel Navarrete afirmó que el combate cumplirá con las expectativas de quienes buscan ver un choque de alta resistencia.
“Vamos a hacer que vean lo que quieren ver, sangre yo creo”, declaró Navarrete ante los medios presentes en la sede.
Por su parte, Núñez aceptó el reto de la intensidad física: “Es un honor y vamos a darle con todo este sábado”, concluyó.
El viernes por la mañana se llevará a cabo el pesaje oficial a puerta cerrada para validar el límite de las 130 libras.
