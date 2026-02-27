window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Emanuel Navarrete llegó tarde, pero cumplió en su careo ante Eduardo Núñez

El "Vaquero" Navarrete debió superar problemas de logística al momento de su arribo a Arizona, pero cumplió en el encuentro previo al combate

Emanuel Navarrete

Crédito: Isaac Brekken | AP

Por  Félix Jesús Mendoza

Emanuel Navarrete tuvo contratiempos, pero llegó y ya se encuentra en Glendale, Arizona, tras superar inconvenientes logísticos que retrasaron su llegada a la sede del combate en el que este fin de semana se medirá a su compatriota Eduardo “Sugar” Núñez.

Aunque el boxeador mexicano no estuvo presente en la rueda de prensa oficial, logró encontrarse cara a cara con su rival, en lo que fue el último careo oficial antes del esperado combate en Phoenix.

Este retraso de Emanuel Navarrete ocurrió debido a problemas relacionados con su documentación de visado en la frontera.

Un encuentro marcado por el respeto y la guerra

Eduardo “Sugar” Núñez, monarca de la FIB en las 130 libras, aguardó pacientemente por el arribo de su compatriota para el primer careo.

Al encontrarse, Emanuel Navarrete saludó cordialmente a Núñez antes de pasar a la tradicional sesión de fotos con miradas fijas.

“¿Listo? ¿Al tiro o qué?”, preguntó directamente el Vaquero, según detallaron medios presentes en el careo oficial.

Eduardo Núñez respondió de inmediato al desafío: “Listo para la guerra. Me da mucho gusto que ya estés aquí”, señaló el campeón de la FIB.

Ambos peleadores prometieron un espectáculo intenso para el público que asistirá a la velada este próximo sábado. Emanuel Navarrete afirmó que el combate cumplirá con las expectativas de quienes buscan ver un choque de alta resistencia.

“Vamos a hacer que vean lo que quieren ver, sangre yo creo”, declaró Navarrete ante los medios presentes en la sede.

Por su parte, Núñez aceptó el reto de la intensidad física: “Es un honor y vamos a darle con todo este sábado”, concluyó.

El viernes por la mañana se llevará a cabo el pesaje oficial a puerta cerrada para validar el límite de las 130 libras.

