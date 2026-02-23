Shakur Stevenson muerde el anzuelo y va por la pelea contra Ryan García

Tras la reciente victoria de Ryan García sobre Mario Barrios, el pugilista californiano no perdió tiempo y buscó en los vestidores a un antiguo rival. Ambos peleadores pactaron verbalmente un enfrentamiento que promete paralizar el mundo del boxeo.

El invicto Shakur Stevenson se mostró entusiasmado por la posibilidad de cerrar este trato pronto. Según el peleador, la negociación no debería presentar complicaciones mayores debido al interés mutuo que existe actualmente.

“Él quiere pelear conmigo y yo quiero pelear con él, así que debería ser fácil”, comentó Shakur Stevenson a la cadena DAZN tras el encuentro en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Shakur Stevenson vs Ryan Garcia NEXT? 👀



Who wins ❓ pic.twitter.com/PmuhtBA999 — Ring Magazine (@ringmagazine) February 22, 2026

Condiciones y confianza para el combate

Aunque García ostenta ahora el título welter, Shakur Stevenson restó importancia al cinturón en juego. El boxeador enfatizó que su prioridad es la limpieza en el deporte y la realización de pruebas antidopaje estrictas.

“Solo pido que se someta a las pruebas de la VADA y que todo esté bien. Sin trampas, y voy a hacer que sea un trabajo fácil”, aseguró Shakur Stevenson sobre su estrategia en el ring.

Sobre el peso de la contienda, Shakur Stevenson propuso un punto medio de 144 libras. Considera que el título mundial llega “tarde a la fiesta” y que la magnitud de sus nombres es suficiente para vender el evento.

"SHAKUR STEVENSON LET'S GO!"



Ryan Garcia calls out Shakur Stevenson 😳



The Ring: High Stakes on DAZN 📺 pic.twitter.com/C1v9kaW5xI — Ring Magazine (@ringmagazine) February 22, 2026

Una rivalidad que viene desde el amateurismo

Ryan García busca cobrar venganza de una derrota sufrida contra Shakur Stevenson hace una década cuando ambos eran novatos. García afirma tener la rapidez necesaria para neutralizar el estilo defensivo de su oponente.

Por su parte, el campeón de la OMB y The Ring en las 140 libras mantiene su postura de superioridad técnica. Shakur Stevenson cree que su evolución profesional lo coloca en una posición de ventaja indiscutible frente a la potencia de García.

“Creo que Ryan y yo tenemos una pelea más importante. Será una pelea tremenda”, finalizó Shakur Stevenson en sus declaraciones tras el combate del californiano García ante el “Azteca” Barrios.

