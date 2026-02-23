Ryan García reveló su plan de ataque para destronar al “Azteca” Barrios

Tras su victoria por decisión unánime, el nuevo campeón wélter del CMB, Ryan García, explicó la estrategia utilizada en el ring. El boxeador basó su triunfo en la sorpresa táctica para superar a Mario Barrios.

Durante la conferencia de prensa posterior al combate, Ryan García confesó que engañó a su oponente. El californiano utilizó su reputación como pegador de izquierda para ejecutar un plan diferente.

“Realmente ni siquiera lancé ganchos de izquierda. Sabía que ellos iban a estar preparados para eso”, afirmó Ryan García ante los medios de comunicación presentes en el recinto.

El uso efectivo del jab y la mano derecha

El boxeador detalló que su enfoque principal fue utilizar el sentido común y la mano derecha. Según registros de CompuBox, Ryan García conectó 82 jabs, estableciendo una marca personal en su carrera profesional.

A pesar de derribar a su rival en el primer asalto, el peleador mantuvo la calma para evitar errores. El enfoque se mantuvo en el golpeo constante para asegurar los puntos en las tarjetas de los jueces.

“Sabía que era un campeón y que no lo iba a dejar ir tan fácil, así que me mantuve enfocado”, relató Ryan García sobre el desarrollo de la contienda.

Evolución técnica y futuro en el ring

Las estadísticas finales confirmaron el dominio, con 103 golpes de poder aterrizados por el nuevo monarca. Este desempeño marca una mejora significativa respecto a sus presentaciones previas en otras categorías.

Con el cinturón verde y oro en su poder, Ryan García demostró que ya no depende exclusivamente de un solo golpe. El peleador ahora proyecta desafíos contra otros nombres importantes de la división, como Shakur Stevenson.

