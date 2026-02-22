Óscar de la Hoya reaccionó al regreso de Mayweather Jr. y piensa en una ‘revancha’

El promotor y exboxeador Óscar de la Hoya compartió sus impresiones tras el anuncio del retorno de Floyd Mayweather Jr. al boxeo profesional. El estadounidense planea volver oficialmente al ring a finales de este año.

Antes de su regreso profesional, Mayweather participará en una exhibición contra Mike Tyson en abril. Para Óscar de la Hoya, este movimiento resulta una propuesta interesante para la industria del deporte actual.

En una entrevista concedida al medio FightHype, el propietario de Golden Boy Promotions expresó su entusiasmo por la noticia. El ex campeón mundial destacó que el retorno de su antiguo rival genera mucha expectativa.

HE'S BACK ‼️



Floyd Mayweather has announced plans to return to professional boxing this summer ahead of his spring exhibition against Mike Tyson 👀



'Money' last competed in a professional bout in August 2017, scoring a stoppage win over then-UFC champion Conor McGregor. pic.twitter.com/jagVtcQ3Gh — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2026

Una posible revancha en el horizonte

Al ser consultado sobre la posibilidad de salir del retiro para enfrentar a Mayweather, Óscar de la Hoya no cerró la puerta de forma definitiva. El promotor bromeó sobre su condición física actual antes de mencionar la idea.

“No me hagas esto, sé que me veo bien, pero no me hagas esto. Quizás quiera la revancha”, declaró Óscar de la Hoya a FightHype. Estas palabras recordaron el duelo que ambos sostuvieron en mayo de 2007.

El contexto del retiro y la actualidad

Mayweather se retiró oficialmente en 2017, mientras que Óscar de la Hoya no pelea desde diciembre de 2008. En aquel último encuentro profesional, el mexicano-estadounidense cayó ante el filipino Manny Pacquiao.

A pesar del tiempo transcurrido, la figura de Óscar de la Hoya sigue ligada a los grandes eventos. Aunque un regreso a los 53 años parece complejo, la rivalidad histórica entre ambos mantiene el interés de los aficionados.

Sigue leyendo:

– David Benavídez y Gilberto Ramírez tuvieron su primer careo oficial

– Ryan García no termina de celebrar y ya tiene en la mira a Shakur Stevenson

– Ryan García dominó de principio a fin a Mario Barrios y es campeón mundial

