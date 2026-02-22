Ryan García no termina de celebrar y ya tiene en la mira a Shakur Stevenson

Tras obtener el cinturón wélter del Consejo Mundial de Boxeo, el nuevo monarca, Ryan García ya estableció su siguiente objetivo deportivo. En la entrevista oficial sobre el cuadrilátero, el boxeador solicitó formalmente un combate contra Shakur Stevenson.

El deportista californiano expresó su disposición para enfrentar a los mejores nombres de la industria actual. “Ya saben a quién quiero, ahí está: Shakur Stevenson”, declaró Ryan García ante los micrófonos de la transmisión oficial de la velada.

La intención de Ryan García es consolidar su legado como campeón absoluto mediante retos de alta exigencia. El boxeador enfatizó que no tiene inconvenientes en negociar peleas contra figuras como Devin Haney o el propio Stevenson.

Ryan Garcia and Shakur Stevenson meet up backstage 👀



📹 via Oblivionsw#TheRingHighStakes | @ringmagazine pic.twitter.com/loRvMKaNU9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 22, 2026

Análisis de estilos y potencia

Respecto a un posible enfrentamiento con Stevenson, el monarca wélter destacó la importancia de la fuerza física. Según las declaraciones recogidas por la prensa en el T-Mobile Arena, Ryan García considera que su pegada será el factor determinante.

El campeón mencionó que aplicará presión constante para anular la técnica de su compatriota. “Necesitas tener poder de golpeo para quitarme de encima”, afirmó Ryan García al analizar las variantes tácticas que ofrecería dicho combate.

Balance de su reciente victoria

Sobre su desempeño ante Mario Barrios, el pugilista calificó su actuación como una clase magistral. Aunque reconoció que buscaba el nocaut, se mostró satisfecho por mostrar una evolución técnica más allá de su conocido gancho de izquierda.

El uso de la mano derecha fue fundamental en su triunfo del sábado. Ryan García explicó que anteriormente dependía de su izquierda debido a lesiones previas, pero que ahora su mano derecha está totalmente recuperada y funcional.

El boxeador concluyó señalando que el espectáculo brindado cumplió con las expectativas del público. Con el título en su poder, Ryan García espera que las promotoras inicien las conversaciones para concretar el duelo contra Stevenson en los próximos meses.

