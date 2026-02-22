David Benavídez y Gilberto Ramírez tuvieron su primer careo oficial

Los boxeadores mexicanos Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez protagonizaron su primer encuentro ante los medios. Este evento formaliza el combate programado para el sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea se llevará a cabo en el marco del fin de semana del Cinco de Mayo. Ante la ausencia de actividad de otros referentes en esa fecha, el choque entre David Benavídez y el “Zurdo” Ramírez toma el protagonismo principal de la cartelera en una fecha significativa para los mexicanos.

Durante la conferencia de prensa, ambos peleadores exhibieron sus títulos mundiales. El invicto David Benavídez mostró su cinturón semipesado del CMB, mientras que Ramírez hizo lo propio con sus coronas de peso crucero de la AMB y la OMB.

David Benavidez faces off for the first time with the bigger man and unified WBA/WBO cruiserweight champion, Gilberto “Zurdo” Ramirez. #Boxing pic.twitter.com/fo0cOQEV8J — Sean Zittel (@Sean_Zittel) February 21, 2026

Careo sobrio y con respeto

A pesar de la competitividad, el ambiente entre los atletas fue de respeto mutuo. Se conoce que David Benavídez y el sinaloense Ramírez han compartido sesiones de entrenamiento y sparring en años anteriores, lo que añade un matiz técnico al enfrentamiento.

El objetivo de David Benavídez en este combate es conquistar su tercera división de peso diferente. Por su parte, Ramírez busca defender su estatus como el primer mexicano en reinar de forma unificada en la categoría de las 200 libras.

La apuesta al futuro

El resultado de este encuentro definirá al máximo referente mexicano en las categorías superiores. El ganador podría avanzar hacia una unificación total contra Jai Opetaia, actual poseedor del título de la FIB y de la revista The Ring.

Para David Benavídez, esta oportunidad surge tras la imposibilidad de concretar duelos ante otros campeones en las divisiones de 168 y 175 libras. Ahora, el enfoque total de los equipos de trabajo está centrado en la preparación para el compromiso de mayo en Nevada.

