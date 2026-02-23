Óscar de la Hoya ataca a Crawford y Stevenson por sus deudas con el CMB

El promotor y exboxeador Óscar de la Hoya, cuestionó públicamente a Terence Crawford y Shakur Stevenson. La crítica surge luego de que ambos fueran despojados de sus títulos por no pagar las cuotas de sanción obligatorias al Concejo Mundial de Boxeo.

De acuerdo con Óscar de la Hoya, estas tarifas son fundamentales para el funcionamiento del deporte. El CMB utiliza estos recursos para financiar programas sociales y servicios médicos.

“Lo que la gente necesita entender es que cuando pagamos cuotas de sanción, no van al bolsillo de nadie”, declaró Óscar de la Hoya en una entrevista concedida al medio Seconds Out.

El impacto en los programas sociales

El “Golden Boy” subrayó que el dinero recaudado ayuda a niños con enfermedades y a boxeadores retirados. La negativa de pago afecta directamente al Fondo José Sulaimán y a iniciativas de salud pública.

Para Óscar de la Hoya, evitar estos compromisos financieros representa una injusticia social. El organismo rector destina gran parte de estos fondos a la seguridad de los propios deportistas durante los eventos.

“¿Qué te pasa si algo sucede en la pelea y no hay una ambulancia afuera? Bueno, es porque no pagaste tus cuotas de sanción”, enfatizó Óscar de la Hoya sobre la logística de seguridad.

Críticas a las nuevas figuras del boxeo

La controversia escaló tras la vacante del título ligero de Shakur Stevenson y el despojo del cinturón supermediano de Crawford. El promotor calificó como una falta de respeto que peleadores con grandes ganancias evadan estas responsabilidades.

Óscar de la Hoya recordó que estos organismos apoyan a los atletas desde sus inicios en categorías humildes. Por ello, considera contradictorio que las estrellas actuales renieguen del sistema que los vio crecer.

“Qué vergüenza para él porque sabe que cuando era niño todo lo que soñaba era pelear por el cinturón verde”, concluyó Óscar de la Hoya en sus declaraciones finales.

