Gilberto Ramírez se atrevió a comparar las pegadas de Canelo Álvarez y David Benavídez

El campeón unificado de peso crucero, Gilberto Ramírez, compartió recientemente sus conclusiones de quién pega más fuerte a su parecer, tras haber realizado sesiones de sparring con las dos figuras del momento en el boxeo mexicano y mundial como Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez.

De cara a su defensa titular el próximo 2 de mayo en Las Vegas, el “Zurdo” analizó la fuerza que imprime Canelo Álvarez en sus ejecuciones y el por qué cree que tiene más fuerza en los golpes que su próximo rival, el “Monstruo Mexicano”.

Ramírez explicó que, aunque ambos boxeadores tienen estilos muy distintos, el impacto de los golpes de Canelo Álvarez se siente de una forma particular.

Trending: David Benavidez showing off his trademark lightning fast hands as he prepares for Zurdo Ramirez. #BrunchBoxing pic.twitter.com/InQQ4ojN4E — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) February 27, 2026

Diferencias en el estilo y la potencia

En una entrevista concedida a Fight Hub TV, el sinaloense recordó sus etapas de entrenamiento cuando aún militaba en las 168 libras.

“El sparring fue muy diferente porque Canelo Álvarez es bajito y, en ese momento, yo estaba súper delgado”, detalló el actual monarca de la AMB y la OMB.

Según el peleador, Canelo Álvarez destaca por su capacidad de fintas y movimientos constantes, además de poseer una pegada muy evidente y técnica.

Big names. Big power ⚡️ May 2nd belongs to the cruiserweights! Don't miss David Benavidez 🆚 Zurdo Ramirez May 2nd LIVE at the T-mobile Arena!



𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 the kick-off press conference 𝐋𝐈𝐕𝐄 Saturday Feb. 21st streaming on the 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝑩𝒐𝒙𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 and… pic.twitter.com/rYKXGKCBnD — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) February 20, 2026

Presión contra potencia pura

Al comparar su experiencia, Ramírez señaló que David Benavídez basa su éxito en la presión sofocante y el volumen de golpes en la corta distancia.

Sin embargo, dejó entrever que la potencia bruta es una característica más marcada en el estilo de Canelo Álvarez durante los intercambios.

“Canelo es bueno. Tiene potencia; amaga mucho; se mueve muy bien”, afirmó Ramírez al dar crédito a la pegada del tapatío frente a otros rivales.

El reto del peso crucero

El “Zurdo” Ramírez llega a este análisis consolidado en las 200 libras, tras superar a campeones como Arsen Goulamirian y Chris Billam-Smith.

Ahora, con la referencia de haber sentido la fuerza de Canelo Álvarez, se prepara para un duelo de alta intensidad contra el “Monstruo Mexicano”.

El enfrentamiento servirá para medir si la presión de Benavídez puede superar la experiencia técnica y el poder que Ramírez ha enfrentado anteriormente.

Sigue leyendo:

– Ryan García no quiere tantas negociaciones y amenaza con quitarle el cinturón a Shakur Stevenson

– Juan Manuel Márquez arremete nuevamente contra Canelo Álvarez: “Evita los rivales fuertes”

– Emanuel Navarrete llegó tarde, pero cumplió en su careo ante Eduardo Núñez

