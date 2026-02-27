Ryan García no quiere tantas negociaciones y amenaza con quitarle el cinturón a Shakur Stevenson

Ryan García ha fijado su próximo objetivo en Shakur Stevenson, esto desde que ganó hace una semana el título mundial welter del CMB en Las Vegas, incluso el californiano ha dejado claro que no tiene interés en negociaciones complicadas sobre el peso para medirse al peleador oriundo de Newark.

Tras su reciente victoria ante Mario Barrios, el peleador de Victorville busca regresar a las 140 libras para capturar un título mundial y Stevenson parece ser su siguiente victima en el radar.

El interés de Ryan García surge luego de que Stevenson, presente en la transmisión de DAZN, sugiriera un peso pactado de 144 libras.

Ryan Garcia made it clear he’s continuing to chase the biggest fights in the sport 🥊#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube 📺 pic.twitter.com/CN5XaIVTCL — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 26, 2026

Desafío directo por el título

Ante la propuesta de un peso intermedio, Ryan García respondió con una postura agresiva y enfocada directamente en los cinturones de Stevenson.

“Olvídate de la cuestión del peso pactado. Quiero quitarte el cinturón y arrebatártelo”, sentenció Ryan García en declaraciones recogidas por BoxingScene.

El boxeador de 26 años está dispuesto a bajar nuevamente al peso superligero, siempre y cuando se cumplan condiciones específicas de competencia.

Ryan Garcia breaks down the life changes that set him up for this win 👑#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube 📺 pic.twitter.com/9OZEh3EKon — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 26, 2026

Condiciones y respuesta a las críticas

Ryan García aclaró que su regreso a las 140 libras es viable bajo un plan estructurado que no incluya restricciones físicas extremas.

“Mi plan era ganar también en 140. Mientras no haya una cláusula de rehidratación, todo seguirá igual”, afirmó Ryan García sobre el posible combate.

Además, el púgil aprovechó para desmentir las acusaciones de su posible rival respecto al uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

Un historial de peso complicado

La trayectoria reciente de Ryan García ha estado marcada por dificultades para marcar el límite de las 140 libras en sus últimos cuatro enfrentamientos.

A pesar de sus antecedentes y de haber competido últimamente en peso wélter, el californiano insiste en que puede cumplir con el reglamento.

Con esta amenaza, Ryan García busca un nuevo capítulo de redención en su carrera, enfrentando a uno de los campeones más sólidos del momento.

