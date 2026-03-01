Terence Crawford piensa que el Canelo le huye a Benavídez por su tamaño

El boxeador estadounidense Terence Crawford, se ha mantenido activo últimamente en entrevistas y participaciones en las redes sociales luego de su retiro del boxeo profesional, recientemente analizó los motivos por los cuales Saúl Álvarez ha evitado ciertos enfrentamientos de alto riesgo.

Durante una participación en el podcast de Joe Rogan, Terence Crawford explicó que el factor físico es determinante en las decisiones del tapatío.

Según el análisis de Terence Crawford, Álvarez es consciente de la ventaja de tamaño que tienen rivales como David Benavidez al subir al ring.

El factor del tamaño en el ring

El peleador de Omaha señaló que, aunque Canelo ha vencido a oponentes más grandes antes, el tonelaje de Benavidez representa un peligro distinto.

“Creo que Canelo sabe lo grande que va a llegar Benavidez al ring”, afirmó Terence Crawford en declaraciones recogidas del programa de Rogan.

El ex campeón invicto destacó que el mexicano mide 1.70 metros y ha basado su éxito en la habilidad técnica sobre la fuerza bruta.

Reconocimiento a la trayectoria

A pesar de las críticas, Terence Crawford reconoció el mérito de Álvarez por competir en divisiones que no corresponden a su complexión natural.

“Hay que quitarse el sombrero ante Canelo por subir a las 175 libras y ganar contra tipos más grandes”, comentó el estadounidense.

Sin embargo, Terence Crawford reiteró que enfrentar a alguien que llega “enorme” a la pelea es un riesgo que el equipo del mexicano prefiere evitar.

Una rivalidad en pausa

La pelea entre Álvarez y Benavidez no se concretó pese a que el “Bandera Roja” fue retador obligatorio del CMB durante un largo periodo.

Actualmente, Saúl Álvarez se recupera de una cirugía y volverá en 2026, mientras Benavidez busca títulos en categorías de mayor peso.

