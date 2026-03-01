Brandon Moreno defraudó en el UFC México 2026

El regreso de la UFC a la capital mexicana dejó un saldo agridulce tras la caída de su máxima figura y el ascenso de un nuevo referente. Una noche bastante distinta para las artes marciales en México. Brandon Moreno no pudo descifrar la estrategia del inglés Lone’er Kavanagh, quien aceptó el combate con poco tiempo de aviso tras la lesión de Asu Almabayev.

El peleador europeo mostró una resistencia física superior y un golpeo constante que dejó el rostro del mexicano marcado por la sangre desde los primeros asaltos.

A pesar del apoyo de la afición en la Arena CDMX, Brandon Moreno cedió los primeros episodios y tuvo dificultades para remontar ante las tarjetas de los jueces.

Kavanagh mantuvo el ritmo durante los cinco asaltos, logrando una decisión unánime con puntuaciones de 49-46, 48-47 y 48-47 a su favor.

Esta derrota representa un duro revés para Brandon Moreno, quien ahora registra un récord de apenas una victoria en cinco presentaciones realizadas en territorio azteca.

No fue la noche para Brandon Moreno 😔



El 🇲🇽 cae por unanimidad ante Lone'er Kavanagh en la pelea estelar de #UFCMexico pic.twitter.com/GNhdriAfwi — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 1, 2026

El futuro incierto para Brandon Moreno

Ahora el camino para Brandon Moreno hacia una nueva oportunidad por el título se vuelve más complejo tras encadenar su segundo descalabro consecutivo.

Con este resultado, Brandon Moreno deberá replantear su estrategia para volver a los primeros planos de una división que sigue en constante movimiento y poder a portar nuevamente un cinturón de la reconocida empresa.

RESULTADO: Lone'er Kavanagh derrota a Brandon Moreno vía decisión unánime (49-46, 48-47, 48-47) #UFCMexicopic.twitter.com/Hf5mN6EZB2 — Hablemos MMA (@hablemosmma) March 1, 2026

David Martínez salva la jornada azteca

El panorama cambió en la pelea coestelar gracias a la actuación de David “Doctor” Martínez frente al experimentado ecuatoriano Marlon “Chito” Vera.

Martínez utilizó su juventud y volumen de golpeo para imponerse durante tres rounds intensos que mantuvieron a los espectadores encendidos.

Tras la derrota de Brandon Moreno, el triunfo de Martínez por decisión unánime sirvió para rescatar el honor de los peleadores locales en la cartelera.

10 WINS IN A ROW ✅ 🇲🇽 #UFCMexico



David Martinez gets the hard-fought win over Chito Vera! pic.twitter.com/MFPlGxMA22 — UFC Europe (@UFCEurope) March 1, 2026

El nacido en Ecatepec demostró madurez al intercambiar golpes con Vera, logrando escalar hasta la novena posición del ranking en la división de peso gallo.

“Es la pelea más dura que he tenido… aquí estamos demostrando por qué los mexicanos trabajan y son guerreros”, declaró Martínez para ESPN tras su victoria.

