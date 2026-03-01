Oleksandr Usyk regresará a la acción exponiendo su título CMB en mayo

El campeón ucraniano Oleksandr Usyk está listo para subirse por primera vez el ring en este 2026 y ha confirmado su próxima defensa del cinturón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea tendrá lugar el 23 de mayo en un escenario inédito: las Pirámides de Giza en Egipto.

Oleksandr Usyk se enfrentará a la leyenda del kickboxing, Rico Verhoeven, en un evento denominado “Gloria en Giza”. El combate será transmitido a nivel global por la plataforma DAZN, marcando un hito en la historia deportiva de Egipto.

“Respeto profundamente a quienes alcanzan la cima; Rico es un atleta poderoso y un gran campeón”, afirmó Oleksandr Usyk.

Update on Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven, scheduled for May 23.



Read more on https://t.co/9zpHq6fB9U pic.twitter.com/rtGbMJoOPg — World Boxing Council (@WBCBoxing) March 1, 2026

El deseo de aumentar su legado en el peso completo

El actual monarca del CMB destacó que ser campeón va más allá de poseer cinturones y espera una experiencia única.

Por su parte, Rico Verhoeven llega tras doce años de dominio absoluto como campeón indiscutible en su disciplina original. Verhoeven señaló que el desafío de enfrentar a un boxeador como Oleksandr Usyk es lo que mantiene fortalecida su ambición.

“Es el mejor contra el mejor; el campeón indiscutible del boxeo contra el del kickboxing”, declaró Verhoeven según los organizadores.

Oleksandr Usyk llega a este compromiso con un récord invicto de 24 victorias, 15 de ellas por la vía del nocaut.

⏪ Throwback to Oleksandr Usyk's celebrations after beating Daniel Dubois in their rematch in July 📣



Will we see the same scenes after he faces Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza❓



Glory in Giza | May 23rd | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/2VNo2tThzJ — Ring Magazine (@ringmagazine) March 1, 2026

Su última aparición en el ring fue el pasado verano, cuando derrotó por nocaut técnico a Daniel Dubois en Londres.

Dominio de la categoría

Actualmente, Oleksandr Usyk es considerado el mejor peleador libra por libra del mundo según la revista The Ring.

El retador Verhoeven cuenta con una amplia trayectoria de 66 triunfos y solo ha boxeado profesionalmente en una ocasión. Este enfrentamiento busca unir a dos audiencias distintas bajo el concepto de enfrentar a los máximos exponentes de sus áreas.

La preparación para “Gloria en Giza” comenzará de inmediato para garantizar un espectáculo de alto nivel internacional.

