Floyd Mayweather Jr. tendrá otra pelea de exhibición antes de medirse a Pacquiao

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., regresó este año con el objetivo de estar bastante activo en el deporte y parece que lo está logrando, ha revelado sus planes deportivos para los próximos meses, incluyendo un nuevo enfrentamiento en Europa, todo esto previo a su pelea ante Manny Pacquiao en septiembre, lo que marcará su regreso profesional a los cuadriláteros.

Floyd Mayweather Jr. anunció este lunes a través de sus redes sociales que se enfrentará a Mike Zambidis en una pelea de exhibición. El combate contra la estrella del kickboxing está programado para el mes de junio en el Telekom Center de Atenas, Grecia.

“2026 ya se perfila como un año emocionante para mí… ¡Estoy en camino de entretener!”, publicó Floyd Mayweather Jr. en sus canales oficiales.

El atleta también señaló que el evento en Atenas será una batalla histórica con una energía y un nivel de exigencia distinto.

Una batalla de leyendas a la vista

Su oponente, Mike Zambidis, posee un registro de 157 victorias en kickboxing, aunque no compite formalmente desde el año 2015.

Zambidis registró una victoria en el boxeo profesional en 2019, cuando derrotó por decisión a Antonio Gómez en un pleito a cuatro asaltos.

El Telekom Center espera una asistencia masiva para ver al cinco veces campeón mundial en su primera incursión en suelo griego.

La organización del evento confirmó que la pelea se regirá bajo reglas de exhibición, priorizando el espectáculo sobre el resultado oficial.

La preparación para la revancha en septiembre

Este compromiso servirá como preparación para que Floyd Mayweather Jr. regrese al boxeo profesional a finales de este mismo año. Cabe recordar que el 19 de septiembre está previsto el duelo contra Manny Pacquiao en la estructura The Sphere de Las Vegas.

Floyd Mayweather Jr. y el filipino se midieron originalmente en mayo de 2015, con victoria por decisión unánime para el estadounidense.

Antes de viajar a Grecia, se informa que el peleador invicto tiene otro compromiso de exhibición en abril contra Mike Tyson en el Congo.

Con esta agenda, Floyd Mayweather Jr. busca mantenerse activo y generar espectáculos masivos en diferentes continentes durante todo el ciclo anual. De esta manera, el calendario del norteamericano queda definido con tres grandes presentaciones internacionales para el presente periodo.

