Canelo Álvarez está en la mira de Lester Martínez

El boxeador guatemalteco Lester Martínez regresará al cuadrilátero el próximo 21 de marzo en San Bernardino, California. En esta ocasión, el púgil disputará el campeonato interino de las 168 libras del CMB frente al clasificado Immanuwel Aleem.

El combate se llevará a cabo en el National Orange Show Convention Center, escenario donde el centroamericano ya ha logrado victorias por la vía del cloroformo. “Estamos cada vez más cerca de lograr ese bendito título”, afirmó Lester Martínez en declaraciones para el programa BoxingScene Today de ProBox TV.

A pesar de que el recinto cuenta con una capacidad menor a los grandes estadios, el interés del público ha provocado que las entradas se agoten rápidamente.

El invicto Lester Martínez llega a este compromiso tras un empate reciente ante Christian Mbilli en una de las carteleras más importantes del año pasado.

Tiene a Canelo Álvarez en la mira

Su entrenador, Brian “Bomac” McIntyre, sostiene que su pupilo tiene las herramientas necesarias para enfrentar a los nombres más grandes de la división.

McIntyre declaró en BoxingScene Today que confía plenamente en que Lester Martínez puede superar a Saúl “Canelo” Álvarez en el futuro cercano.

“Personalmente creo que Martínez puede vencer a Canelo. Tenemos el plan, ¿verdad?”, señaló el reconocido entrenador durante la entrevista.

El preparador físico recordó que Lester Martínez fue el principal compañero de entrenamiento de Terence Crawford para su pelea contra el tapatío.

Gracias a esa labor, el equipo de trabajo considera que el guatemalteco ya conoce el estilo de pelea necesario para derrotar al monarca mexicano.

La pelea para seguir demostrando garra

Una victoria el próximo 21 de marzo posicionaría a Lester Martínez como el retador obligatorio para el ganador del duelo entre Álvarez y Mbilli.

La comunidad guatemalteca en el sur de California ha mostrado un respaldo total al peleador, quien busca ser el primer campeón mundial de su país.

