Jai Opetaia podría perder su cinturón FIB debido a su estreno con Zuffa Boxing

El boxeador australiano Jai Opetaia enfrenta un dilema reglamentario que pone en duda su permanencia como monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La controversia surge ante su próximo combate contra Brandon Glanton, programado para este domingo en el evento estelar de la promotora Zuffa Boxing.

El organismo rector notificó que Jai Opetaia no podrá poner en juego simultáneamente el cinturón mundial de las 200 libras y el título de la nueva empresa. De acuerdo con un reporte de Salvador Rodríguez para ESPN KnockOut, la fuente indica que el peleador debe elegir una sola corona para la contienda.

Sources: IBF has requested Jai Opetaia to make a decision on the title he'll be fighting for this weekend. He can either defend the IBF title or fight for the promoter's belt, but not both. — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 4, 2026

“La FIB le ha pedido a Jai Opetaia que decida por qué título peleará este fin de semana”, informó el periodista a través de su cuenta en la red social X.

Opetaia en aprietos con su faja mundial

La advertencia es clara: el campeón puede defender su estatus en la federación o disputar el cinturón del promotor, pero la convivencia de ambos no está permitida. Esta situación coloca a Jai Opetaia en una posición comprometida, especialmente por el contrato firmado recientemente con la organización de Dana White.

Al ser la función inaugural de Zuffa Boxing en el APEX de Las Vegas, se espera que el interés comercial se incline hacia el nuevo campeonato.

Si decide dar prioridad al cinturón de la promotora, existe la posibilidad real de que la FIB decida desconocer nuevamente a Jai Opetaia. Cabe recordar que el australiano ya pasó por una situación similar en 2023, cuando fue despojado del título tras enfrentar a un rival no sancionado por la entidad.

Tras recuperar el cinturón ante Mairis Briedis en mayo de 2024, Jai Opetaia ha registrado cuatro defensas exitosas, todas terminadas por nocaut.

El objetivo a largo plazo del peleador es convertirse en el monarca indiscutido de la división crucero, meta que requiere conservar sus cinturones actuales.

Defender y buscar todos los cinturones

En el horizonte de Jai Opetaia aparecen nombres como Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavidez para unificar las coronas de la categoría. Sin embargo, el desenlace de este domingo determinará si el camino hacia la unificación se complica por una decisión administrativa del organismo.

Brandon Glanton, clasificado número 15 por la FIB, aguarda la decisión final sobre qué fajas estarán sobre la mesa al momento de subir al cuadrilátero.

La decisión que tome el equipo de Jai Opetaia será fundamental para su futuro inmediato en las clasificaciones internacionales de boxeo.

