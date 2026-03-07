Canelo Álvarez habría rechazado 150 millones de dólares para pelear contra David Benavídez

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez vuelve a ser noticia y esta vez porque habría declinado una oferta millonaria para enfrentar a uno de los rivales más solicitados por la afición en los últimos años, el gigante David Benavídez.

Según recientes revelaciones, la cifra propuesta para concretar el combate ascendía a los 150 millones de dólares, una de las bolsas más altas en la historia del deporte. El encargado de sacar a la luz esta información fue David Benavídez, quien durante una entrevista con el creador de contenido N3ON, detalló la negativa del tapatío.

“Querían pagarle a Canelo 150 millones de dólares. No los quería”, afirmó David Benavídez al referirse a los intentos por pactar el duelo en las 168 libras.

El “Monstruo Mexicano” también señaló que, desde su perspectiva, el rechazo de Álvarez se debió a una cuestión de estrategia deportiva dentro del cuadrilátero.

Canelo perdió una bolsa millonaria

A pesar de que Canelo ha protagonizado eventos lucrativos contra figuras como Floyd Mayweather y Gennady Golovkin, el choque ante David Benavídez nunca se concretó.

Durante el periodo de 2021 a 2024, Álvarez ostentó los cuatro cinturones del peso supermediano, mientras su compatriota se mantenía como retador oficial interino.

Ante la falta de acuerdos en esa división, David Benavídez decidió subir de categoría y actualmente posee el título de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo.

David Benavidez revealed Canelo Alvarez turned down $150M to fight him 🤯



“I would’ve beat the sh*t out of him.” pic.twitter.com/EaErHInITs — Happy Punch (@HappyPunch) March 5, 2026

El próximo reto para David Benavídez será el 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde buscará coronarse en una tercera división ante Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Este nuevo compromiso en el peso crucero aleja todavía más las posibilidades de que el enfrentamiento contra Álvarez se realice en el futuro cercano.

Una puerta abierta pero a la lejanía

La información sobre la oferta rechazada ha reactivado el debate en la comunidad del boxeo sobre las condiciones que Canelo exige para sus combates actuales.

Por ahora, David Benavídez se enfoca en su preparación física para los títulos de la OMB y la AMB, dejando atrás la etapa de negociaciones con el equipo de Álvarez.

El impacto comercial de ambos peleadores garantiza que sus nombres sigan vinculados en la prensa deportiva, a pesar de seguir caminos distintos en sus carreras.

Sigue leyendo:

– Devin Haney tiene todo listo para pelear en mayo en Brooklyn

– Jai Opetaia podría perder su cinturón FIB debido a su estreno con Zuffa Boxing

– Shakur Stevenson evitaría peleas millonarias si son en el peso welter

