Jai Opetaia perderá oficialmente cinturón FIB en su estreno para Zuffa Boxing
El australiano Opetaia solo estará disputando el cinturón peso crucero de Zuffa que es de la empresa que preside Dana White
La Federación Internacional de Boxeo confirmó que retiró la sanción al combate del próximo domingo entre el australiano Jai Opetaia y Brandon Glanton en Las Vegas. Esta decisión administrativa implica que el título de peso crucero quedará vacante en el momento en que inicie el enfrentamiento.
Jai Opetaia se verá obligado a dejar el cetro debido a los reglamentos internos de la organización respecto a organismos no reconocidos.
El conflicto con la nueva liga Zuffa
La FIB tomó esta medida tras la conferencia de prensa del viernes donde se ratificó que estará en juego el campeonato de Zuffa Boxing.
El organismo regulador no reconoce a esta entidad como una asociación de unificación legítima, a diferencia de la AMB, el CMB y la OMB.
Por esta razón, la participación de Jai Opetaia en el evento principal de “Zuffa Boxing 04” se clasifica técnicamente como un combate no sancionado.
Aplicación estricta del reglamento
La Regla 5.H de la FIB establece que, si un monarca participa en una pelea sin aprobación formal, su título se declara vacante de inmediato.
“La FIB ha retirado la sanción de la defensa opcional del título entre el campeón Jai Opetaia y Brandon Glanton”, declaró un portavoz a BoxingScene.
Según la fuente citada, el organismo enfatizó que sus reglas buscan brindar estructura y transparencia a todos los peleadores clasificados.
Antecedentes y futuro de la categoría
Esta es la segunda vez que Jai Opetaia pierde un cinturón por motivos administrativos relacionados con la elección de sus rivales fuera del marco de la FIB.
En 2023, el peleador ya había entregado su corona para enfrentar a Ellis Zorro en Arabia Saudita bajo condiciones similares.
A pesar de la pérdida del cinturón federativo, Jai Opetaia conservará el reconocimiento de la revista The Ring y el título inaugural de la liga Zuffa si lo gana.
El camino hacia el campeonato indiscutido
La meta de unificar todos los cinturones de las 200 libras se aleja temporalmente para el boxeador australiano tras esta desvinculación.
Expertos indican que Chris Billam-Smith y Floyd Masson son los candidatos principales para disputar el trono que Jai Opetaia deja disponible.
La FIB reiteró que su compromiso es ofrecer oportunidades bajo normativas vigentes, aunque estas no siempre coincidan con las preferencias del mercado.
