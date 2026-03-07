Jai Opetaia perderá oficialmente cinturón FIB en su estreno para Zuffa Boxing

La Federación Internacional de Boxeo confirmó que retiró la sanción al combate del próximo domingo entre el australiano Jai Opetaia y Brandon Glanton en Las Vegas. Esta decisión administrativa implica que el título de peso crucero quedará vacante en el momento en que inicie el enfrentamiento.

Jai Opetaia se verá obligado a dejar el cetro debido a los reglamentos internos de la organización respecto a organismos no reconocidos.

Jai Opetaia reveals that his IBF title is on the line as he will make his Zuffa debut this weekend‼️‼️#zuffaboxing04 pic.twitter.com/HRXure0rhQ — Fight Hub TV (@FightHubTV) March 7, 2026

El conflicto con la nueva liga Zuffa

La FIB tomó esta medida tras la conferencia de prensa del viernes donde se ratificó que estará en juego el campeonato de Zuffa Boxing.

El organismo regulador no reconoce a esta entidad como una asociación de unificación legítima, a diferencia de la AMB, el CMB y la OMB.

Por esta razón, la participación de Jai Opetaia en el evento principal de “Zuffa Boxing 04” se clasifica técnicamente como un combate no sancionado.

IBF WITHDRAW SANCTIONING FOR OPETAIA VS GLANTON ❌



The IBF has confirmed that they have WITHDRAWN their sanctioning for tomorrow's clash between Jai Opetaia and Brandon Glanton meaning that only the Ring Magazine title and the Zuffa Championship title will be on the line.



Do… pic.twitter.com/s427KQYH7w — IFL TV (@IFLTV) March 7, 2026

Aplicación estricta del reglamento

La Regla 5.H de la FIB establece que, si un monarca participa en una pelea sin aprobación formal, su título se declara vacante de inmediato.

“La FIB ha retirado la sanción de la defensa opcional del título entre el campeón Jai Opetaia y Brandon Glanton”, declaró un portavoz a BoxingScene.

Según la fuente citada, el organismo enfatizó que sus reglas buscan brindar estructura y transparencia a todos los peleadores clasificados.

Antecedentes y futuro de la categoría

Esta es la segunda vez que Jai Opetaia pierde un cinturón por motivos administrativos relacionados con la elección de sus rivales fuera del marco de la FIB.

En 2023, el peleador ya había entregado su corona para enfrentar a Ellis Zorro en Arabia Saudita bajo condiciones similares.

A pesar de la pérdida del cinturón federativo, Jai Opetaia conservará el reconocimiento de la revista The Ring y el título inaugural de la liga Zuffa si lo gana.

El camino hacia el campeonato indiscutido

La meta de unificar todos los cinturones de las 200 libras se aleja temporalmente para el boxeador australiano tras esta desvinculación.

Expertos indican que Chris Billam-Smith y Floyd Masson son los candidatos principales para disputar el trono que Jai Opetaia deja disponible.

La FIB reiteró que su compromiso es ofrecer oportunidades bajo normativas vigentes, aunque estas no siempre coincidan con las preferencias del mercado.

