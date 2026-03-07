“Dinamita” Márquez reveló los mejores boxeadores mexicanos y dejó fuera al Canelo

El ex campeón mundial en cuatro divisiones, Juan Manuel Márquez, se ha mantenido bastante activo con comentarios que ciertamente levantan polémicas e incluso debates y recientemente compartió su perspectiva sobre los máximos referentes del pugilismo en México durante una entrevista concedida durante esta semana.

Juan Manuel Márquez analizó la trayectoria de diversos peleadores en suelo azteca, enfatizando que la riqueza histórica del país complica la creación de un listado reducido.

En su declaración, el ex boxeador colocó a Julio César Chávez como la figura principal y más importante en la historia de este deporte a nivel local.

Who is the GREATEST Mexican boxer of all-time??? 🥊 🇲🇽 🔥 pic.twitter.com/oWaHJTC0Dx — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) March 5, 2026

Los nombres de la lista histórica

Durante la charla, Juan Manuel Márquez mencionó a figuras de la talla de Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor y Salvador Sánchez como integrantes esenciales.

También incluyó en la discusión a Marco Antonio Barrera y Erik Morales, reconociendo el impacto de sus carreras en las décadas recientes.

Juan Manuel Márquez decidió incluirse a sí mismo en la última posición de este selecto grupo, priorizando el legado de sus colegas.

La ausencia de Saúl Álvarez

Un punto que generó atención fue que Juan Manuel Márquez no mencionó a Saúl “Canelo” Álvarez dentro de los nombres destacados de su top diez.

A pesar de los títulos actuales de Álvarez, el analista prefirió resaltar los récords de Ricardo “Finito” López y Humberto “Chiquita” González.

Juan Manuel Márquez recordó que López se retiró del profesionalismo sin conocer la derrota, un mérito que lo sitúa en un lugar privilegiado.

El debate sobre el mejor de todos

Para el entrevistado, la consistencia de Julio César Chávez durante sus 90 peleas invicto lo define como el mejor exponente de la disciplina.

El criterio de Juan Manuel Márquez se basa en la oposición enfrentada y los logros obtenidos en épocas de alta competitividad.

La exclusión de figuras contemporáneas sugiere que, para este histórico peleador, el prestigio se construye con factores que van más allá de los campeonatos actuales.

