Óscar de la Hoya tiene su predicción para la revancha Mayweather-Pacquiao

El promotor y exboxeador Óscar de la Hoya analizó el segundo enfrentamiento profesional entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao programado para septiembre. Aunque el combate llega más de una década después del primer encuentro, el “Golden Boy” considera que todavía existe curiosidad por el resultado.

La pelea tendrá lugar el 19 de septiembre en Las Vegas, enfrentando a dos púgiles que superan los 45 años de edad.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao – why now? 👀 pic.twitter.com/xL35Yt2mlW — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 6, 2026

La expectativa sobre el resultado final

En declaraciones para el portal Fighthype, Óscar de la Hoya pronosticó que el desarrollo del combate será similar al ocurrido en 2015.

El ex campeón mundial vaticina una victoria para el estadounidense basada en su capacidad defensiva y manejo de la distancia.

“Probablemente vuelva a ocurrir lo mismo, pero será entretenido”, comentó Óscar de la Hoya sobre la superioridad técnica de Mayweather.

El factor tiempo en la rivalidad

Una de las críticas principales del promotor es la demora excesiva para concretar esta segunda edición entre ambos peleadores.

Según Óscar de la Hoya, la revancha debió pactarse apenas meses después del primer combate para aprovechar el impacto comercial.

“Obviamente, debería haber sucedido hace mucho tiempo”, reiteró el actual empresario al evaluar el momento actual de ambos atletas.

El interés técnico del combate

Pese a la edad de los protagonistas, Óscar de la Hoya mantiene interés por ver cómo interactúan sus estilos sobre el cuadrilátero.

Le genera curiosidad observar la respuesta de la defensa de Mayweather ante el volumen de golpes que suele proponer el filipino.

Este análisis de Óscar de la Hoya resalta que el estilo defensivo del invicto suele conservarse mejor con el paso de los años.

Contexto de los peleadores

Mayweather llega con un registro de 50-0, mientras que Pacquiao viene de enfrentar a Mario Barrios en una pelea profesional reciente.

La sede elegida es el Sphere de Las Vegas, un escenario tecnológico que busca compensar la pérdida de brillo deportivo de los veteranos.

El mundo del boxeo espera ver si el pronóstico de la leyenda se cumple o si el veterano de Filipinas logra una sorpresa tardía.

