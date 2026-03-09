Jai Opetaia se convirtió en el primer campeón en la corta historia de Zuffa Boxing

El boxeador australiano Jai Opetaia marcó un hito en el Meta APEX de Las Vegas al inaugurar la vitrina de trofeos de la nueva promotora, Zuffa Booxing, dirigida por Dana White. En una exhibición de técnica y dominio, el peleador derrotó por decisión unánime al estadounidense Brandon Glanton este domingo.

Las tres tarjetas de los jueces coincidieron en un contundente 119-106 a favor del nuevo monarca de la organización en el peso crucero, abriendo así un camino en la corta histora de esta empresa que desde su inicio ha generado polémica.

🏆 THE FIRST ZUFFA AND NEW!



Jai Opetaia gets it done to retain his Ring belt and win the Zuffa Boxing cruiserweight title 👑 pic.twitter.com/nJWgchkmen — Ring Magazine (@ringmagazine) March 9, 2026

Un debut dominante en territorio estadounidense

Este combate representó la primera presentación de Jai Opetaia en Estados Unidos, logrando captar la atención del mercado americano.

Durante los primeros asaltos, el australiano utilizó su guardia zurda y desplazamientos laterales para neutralizar la presión de su rival. Glanton intentó forzar un intercambio físico en el cuerpo a cuerpo, pero no logró descifrar el tiempo y la distancia del campeón.

Superioridad técnica y sanciones en el ring

A partir del séptimo episodio, la frecuencia de golpeo de Jai Opetaia aumentó de forma drástica, superando los 30 impactos por round.

El réferi dedujo dos puntos a Glanton por amarrar constantemente y por conectar un golpe bajo, lo que incrementó la frustración del local.

Incluso con una deducción de punto aplicada a Jai Opetaia en el décimo asalto por clinching, su ventaja en las tarjetas se mantuvo sólida.

El golpe de poder y el cierre del combate

El uppercut de izquierda se consolidó como el arma principal de Jai Opetaia, castigando repetidamente el rostro y las zonas blandas de Glanton.

En el último round, un impacto potente hizo sangrar al estadounidense, quien logró mantenerse en pie hasta escuchar la campana final.

Las estadísticas finales confirmaron que Jai Opetaia conectó 254 golpes totales, reafirmando su posición como el número uno del peso crucero.

Un título nuevo con un costo federativo

Con este triunfo, el peleador obtuvo el cinturón inaugural de Zuffa Boxing y retuvo el prestigioso título de la revista The Ring.

Sin embargo, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) retiró su reconocimiento al combate horas antes de celebrarse el evento.

Dana White talks about the IBF stripping Jai Opetaia of his belt and says he sees “lawsuits coming”‼️ pic.twitter.com/BqJ3fjB7EY — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 9, 2026

La decisión del organismo implica que Jai Opetaia pierde la faja de la FIB al priorizar este nuevo camino junto a Dana White y Turki Al-Alshikh.

