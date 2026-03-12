Mike Tyson tiene altas expectativas para la revancha Mayweather-Pacquiao

El ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, expresó su interés por una de las peleas más esperadas de este 2026, el segundo enfrentamiento entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, programado para el mes de septiembre.

Esta revancha se llevará a cabo bajo la plataforma de Netflix y tendrá como escenario el recinto tecnológico The Sphere, ubicado en la ciudad de Las Vegas. Según declaraciones recogidas por el medio especializado FightHype, Mike Tyson considera que el combate será un espectáculo competitivo debido al estado físico de ambos púgiles.

Mike Tyson is asked about his support of amending the Muhammad Ali act.#HelwaniShow pic.twitter.com/JQudVMmzKv — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) March 11, 2026

El análisis de la leyenda sobre los protagonistas

El veterano boxeador destacó la vigencia del filipino tras su reciente empate contra Mario Barrios, señalando que todavía posee condiciones para pelear en el alto nivel.

“Creo que será una buena pelea. Espero que Manny vaya en serio. Manny también lució bien en su última pelea”, afirmó Mike Tyson durante su intervención con la prensa.

Por su parte, Floyd Mayweather llegará a este compromiso tras mantenerse activo en el circuito de exhibiciones internacionales después de su retiro oficial en el año 2017.

🚨 Mike Tyson says there will be no weight limit for his upcoming fight against Floyd Mayweather planned for April 25 in the Congo 👀



He also says the fight will be 8 rounds and take place in the same ring where Muhammad Ali fought George Foreman



(via @arielhelwani) pic.twitter.com/kYkPGtz4yM — Championship Rounds (@ChampRDS) March 11, 2026

El impacto histórico de la rivalidad

El primer duelo entre ambos ocurrió en 2015, donde Mayweather obtuvo la victoria por decisión unánime, estableciendo récords de recaudación que todavía permanecen vigentes.

La industria del boxeo proyecta que esta nueva edición podría superar las cifras anteriores gracias al alcance global que ofrece la transmisión vía streaming por Netflix.

En este contexto, Mike Tyson se mostró entusiasmado por la posibilidad de que los dos iconos del deporte vuelvan a cruzar guantes a pesar de contar con 49 y 47 años respectivamente.

Incertidumbre sobre otros compromisos

Al ser consultado sobre la continuidad de su propio combate programado contra Mayweather, Mike Tyson prefirió mantener una postura reservada y no confirmó la cancelación del mismo.

“Oye, nunca se sabe. Todo es posible… Sabes que está loco”, comentó Mike Tyson en referencia a la imprevisibilidad que rodea las decisiones de Floyd Mayweather.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre si las peleas previas de exhibición de ambos peleadores se mantendrán en pie antes del gran evento de septiembre.

Un escenario futurista para el boxeo

La elección de The Sphere como sede marca un hito para la disciplina, al ser el primer evento de boxeo que se realiza en esta infraestructura de última generación.

El acuerdo firmado garantiza que los aficionados podrán ver a Mayweather arriesgar su invicto profesional de 50-0 en un contexto que mezcla deporte y tecnología.

Finalmente, la opinión de Mike Tyson refuerza el interés mediático de una pelea que, pese a la edad de sus protagonistas, sigue captando la atención de las masas.

Sigue leyendo:

– Jai Opetaia aún mantendría su título de campeón FIB

– Ryan García y Devin Haney a un paso de anunciar la revancha

– David Benavídez vuelve a insistir en una pelea contra Canelo Álvarez